Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли приграничные села Суджанского района Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

В результате обстрела села Гуево пострадал один из жилых частных домов и сарай, в селе Гончаровке повреждены крыши и фасады нескольких домов, одно из строений сильно повреждено осколками.

Специальные службы начали проводить подворовый обход для уточнения ущерба. Губернатор заверил, что жители получат необходимую помощь в кратчайшие сроки.

Как писала «Парламентская газета», ранее в тот же день губернатор сообщил об обстреле поселка Теткино и села Попово-Лежачи Курской области. После инцидента в этих районах начались перебои с электричеством.