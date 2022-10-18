. ВСУ обстреляли приграничные села Суджанского района Курской области
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

ВСУ обстреляли приграничные села Суджанского района Курской области

ВСУ обстреляли приграничные села Суджанского района Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли приграничные села Суджанского района Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

В результате обстрела села Гуево пострадал один из жилых частных домов и сарай, в селе Гончаровке повреждены крыши и фасады нескольких домов, одно из строений сильно повреждено осколками.

Специальные службы начали проводить подворовый обход для уточнения ущерба. Губернатор заверил, что жители получат необходимую помощь в кратчайшие сроки.

Как писала «Парламентская газета», ранее в тот же день губернатор сообщил об обстреле поселка Теткино и села Попово-Лежачи Курской области. После инцидента в этих районах начались перебои с электричеством.

# Происшествия / Главные новости Происшествия
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Давид Гетта показал вид, который вдохновляет его на создание музыки
Давид Гетта показал вид, который вдохновляет его на создание музыки
На манифестации в Париже начались столкновения между полицией и демонстрантами
На манифестации в Париже начались столкновения между полицией и
Звезда Playboy рассказала об изнанке жизни в особняке Хью Хефнера
Звезда Playboy рассказала об изнанке жизни в особняке Хью Хефнера
В Минкульте уточнили число закрывшихся в России кинотеатров
В Минкульте уточнили число закрывшихся в России кинотеатров
Василиса Володина назвала россиянам дату наивысшего накала страстей в 2022 году
Василиса Володина назвала россиянам дату наивысшего накала страстей в
Влад Топалов заседает в Госдуме
Влад Топалов заседает в Госдуме
Алла Михеева сверкнула нижним бельем перед поклонниками
Алла Михеева сверкнула нижним бельем перед поклонниками
Юрий Батурин больше не общается с родителями с Украины
Юрий Батурин больше не общается с родителями с Украины
Василиса Володина предсказала ухудшение обстановки
Василиса Володина предсказала ухудшение обстановки
Григорий Лепс перестал видеться с детьми после развода
Григорий Лепс перестал видеться с детьми после развода
В ЦБ раскрыли опасность закупок золота
В ЦБ раскрыли опасность закупок золота
Подборка картинок. Вечерний выпуск (30 фото) - 18.10.2022
Подборка картинок. Вечерний выпуск (30 фото) - 18.10.2022

Топ на сегодня

Назвалась артистом №1, лила слезы на камеру. Почему Светлане Лободе не верят ни в России, ни на Украине
Назвалась артистом №1, лила слезы на камеру. Почему Светлане Лободе
Блинкен заявил о необходимости руководства США в мире
Блинкен заявил о необходимости руководства США в мире
Власти подсчитали предварительный ущерб от падения самолета в Ейске
Власти подсчитали предварительный ущерб от падения самолета в Ейске
На умершего 43 года назад дядю принца Филиппа завели дело об издевательствах над ребенком
На умершего 43 года назад дядю принца Филиппа завели дело об
«Дума – не институт благородных девиц»: депутат Останина о заседании с блогершами, любящими оголяться
«Дума – не институт благородных девиц»: депутат Останина о заседании

Еще по теме

Курский губернатор раскрыл подробности обстрела ВСУ приграничного поселка
Курский губернатор сообщил об обстреле приграничного поселка Теткино
ВСУ открыли огонь из минометов по приграничному российскому селу
Российский губернатор сообщил о 21 «прилете» по приграничному поселку