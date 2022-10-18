. За иностранными инвесторами в рыболовстве усилят контроль

К видам деятельности, имеющим стратегическое значение для обороны и безопасности государства, хотят отнести не только добычу рыбы, но и все работы, связанные с рыболовством. Такой закон вступил в силу 18 октября.

Сейчас в списке стратегических отраслей, за которыми установлен особый государственный контроль, — изучение недр, обращение с радиоактивными отходами, деятельность, связанная с воздействием на геофизические процессы. Добыча водных биологических ресурсов тоже входит в этот перечень. Но в то же время, приемка, обработка, транспортировка, хранение, выгрузка улова и производство рыбной продукции не относятся к стратегически значимой деятельности и недостаточно контролируется со стороны государства. В связи с этим, правительство предложило в перечне стратегических отраслей указать вместо «добычи водных биоресурсов» более широкий термин «рыболовство».

Как отмечали в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы, новый закон расширяет перечень российских хозяйственных обществ, для установления контроля над которыми иностранным инвесторам необходимо получить предварительное согласие правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Приобретение иностранными инвесторами 25 и более процентов акций и долей таких акционерных обществ будет подлежать обязательному предварительному согласованию в комиссии.



