. За иностранными инвесторами в рыболовстве усилят контроль
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

За иностранными инвесторами в рыболовстве усилят контроль

За иностранными инвесторами в рыболовстве усилят контроль

К видам деятельности, имеющим стратегическое значение для обороны и безопасности государства, хотят отнести не только добычу рыбы, но и все работы, связанные с рыболовством. Такой закон вступил в силу 18 октября.

Сейчас в списке стратегических отраслей, за которыми установлен особый государственный контроль, — изучение недр, обращение с радиоактивными отходами, деятельность, связанная с воздействием на геофизические процессы. Добыча водных биологических ресурсов тоже входит в этот перечень. Но в то же время, приемка, обработка, транспортировка, хранение, выгрузка улова и производство рыбной продукции не относятся к стратегически значимой деятельности и недостаточно контролируется со стороны государства. В связи с этим, правительство предложило в перечне стратегических отраслей указать вместо «добычи водных биоресурсов» более широкий термин «рыболовство».

Как отмечали в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы, новый закон  расширяет перечень российских хозяйственных обществ, для установления контроля над которыми иностранным инвесторам необходимо получить предварительное согласие правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Приобретение иностранными инвесторами 25 и более процентов акций и долей таких акционерных обществ будет подлежать обязательному предварительному согласованию в комиссии.


# Экономика / Главные новости Экономика
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Бассейн, вид на море, СПА. Кокорин шикует в отеле на Кипре и не хочет возвращаться в Россию
Бассейн, вид на море, СПА. Кокорин шикует в отеле на Кипре и не хочет
В России спрогнозировали рост цен на сотовую связь
В России спрогнозировали рост цен на сотовую связь
Центробанк предупредил о повышении цен
Центробанк предупредил о повышении цен
В России предложили создать «честную» альтернативу Twitter
В России предложили создать «честную» альтернативу Twitter
В России оценили последствия продажи Аляски через 50 лет
В России оценили последствия продажи Аляски через 50 лет
Марина Девятова крестила двухмесячного сына
Марина Девятова крестила двухмесячного сына
На Xbox Series X | S доступен новый динамический фон — по игре State of Decay
На Xbox Series X | S доступен новый динамический фон — по игре State
Эксперт пояснила, почему страны СНГ вынуждены противодействовать вмешательству в свои выборы
Эксперт пояснила, почему страны СНГ вынуждены противодействовать
Глава МАГАТЭ захотел снова встретиться с Путиным
Глава МАГАТЭ захотел снова встретиться с Путиным
Роза Сябитова рассказала о проклятье успешных женщин
Роза Сябитова рассказала о проклятье успешных женщин
Ани Лорак оказалась неугодной Европе
Ани Лорак оказалась неугодной Европе
Алексей Чадов показал своего отца, погибшего много лет назад
Алексей Чадов показал своего отца, погибшего много лет назад

Топ на сегодня

В Plague Tale: Requiem разблокирована частота кадров на Xbox Series X | S, разработчики просят дождаться патча
В Plague Tale: Requiem разблокирована частота кадров на Xbox Series X
Ольга Бузова в массивных серьгах-пауках и коротком платье на бретельках любуется собой
Ольга Бузова в массивных серьгах-пауках и коротком платье на
Россияне назвали желаемые предметы в школе
Россияне назвали желаемые предметы в школе
ЕР привезла очередную партию гуманитарной помощи в села Херсонской области
ЕР привезла очередную партию гуманитарной помощи в села Херсонской
Названа дата начала съемок приквела «Дюны»
Названа дата начала съемок приквела «Дюны»

Еще по теме

Кабмин определил виды биоресурсов, в отношении которых осуществляется промышленное рыболовство
Кабмин изменил перечень районов вылова водных биологических ресурсов
В Госдуму внесли законопроект об отмене плановых проверок в сфере рыболовства
В России увеличат объём строительства судов рыбопромыслового флота