. Земфира потеряла десятки миллионов из-за своего демарша
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Земфира потеряла десятки миллионов из-за своего демарша

Земфира потеряла десятки миллионов из-за своего демарша
Певица Земфира теперь вынуждена выступать за копейки. В последние годы артистка практически не вела концертную деятельность в России. Но редкие выступления проходили с неизменным аншлагом. За них Земфира получала сотни миллионов рублей. Теперь же певица, покинувшая родину, активно выступает за границей. 46-летняя исполнительница уже не может похвастаться баснословными доходами и довольствуется тем, что имеет. Так, 18 октября она должна выступить в Праге, стоимость билетов на это мероприятие составляет 79 евро. Вместимость зала — три тысячи человек. Такая же аудитория (если, конечно, будет солд-аут) ждет Земфиру в Оффенбах-на-Майне 21 октября. Правда, сюда билеты продаются уже по 69 евро. Общая выручка за каждое выступление составит в среднем 13 миллионов.
В России дела у певицы шли намного лучше. Еще в 2016 году она блистала в «Олимпийском». Тогда 30 тысяч человек приобрели билеты, самая низкая стоимость которых составляла 2,5 тысяч рублей, самая высокая — около 25 тысяч. То есть общий доход Земфиры тогда составлял сотни миллионов! При этом все места на музыкальное мероприятие были разобраны очень быстро, сотрудникам команды звезды даже пришлось в срочном порядке заниматься организацией еще одного выступления, пишет «Известия». Но, как говорится, нет худа без добра. Зато за рубежом певица обрела новых друзей. К примеру, по-другому взглянула на Аллу Пугачеву, которую раньше недолюбливала . «Приветствую. Не стала бы писать до окончания тура, если бы... Алла Борисовна посетила концерт, похвалила музыкантов, сказала, что я ребенок на сцене. А я хочу в ответ сказать — вы крутая, безусловная величина. Неважно, как мы чувствуем музыку, мы обе певицы нашей страны», — выдала Земфира в соцсети, удивив публику.
# Шоу-бизнес Земфира, певица
По материалам: z-aya

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