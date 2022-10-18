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Жил на чердаке, учился на слесаря, развелся через три месяца. Чего мы не знали об Александре Устюгове

Жил на чердаке, учился на слесаря, развелся через три месяца. Чего мы не знали об Александре Устюгове

Артист театра, режиссер, музыкант — Александр Устюгов не привык зацикливаться ни на одном виде деятельности, ни на конкретном жанре в кино. Однако зрители ждали от кумира постоянства, причем как в профессиональной, так и в личной жизни.


Целых 13 лет зрители наблюдали за убойным отделом уголовного розыска Санкт-Петербурга под руководством Романа Шилова. Александр Устюгов настолько слился для поклонников со своим героем, что любое отклонение от канонического образа они воспринимали крайне болезненно. Доходило до того, что, встретив актера в «Сапсане», пассажир охал и говорил: «Старик, ты так сдал!» А потом выяснялось, что накануне фанат посмотрел эпизод из первого сезона «Ментовских войн», снятого на заре нулевых.

Александру оставалось лишь удивляться, почему неоднозначного персонажа многие считали положительным: в сценарии Шилов прописан мажором, который отправился в милицию из мальчишеского задора, а через трупы перешагивал, чтобы доказать собственную правоту, а не посадить преступников. Артист сделал вывод, что с майором произошла та же история, что с Жегловым из «Место встречи изменить нельзя» — в книге братьев Вайнеров герой был необразованным и ограниченным оперативником, но обаяние Владимира Высоцкого сделало Глеба практически идолом.

Удалось ли Устюгову затмить персонажа, ставшего народным любимцем, другими образами? И если в сериале возлюбленные Шилова умирали или бросали его, то что происходило в сердечных делах актера? 17 октября артисту исполняется 46, и мы отвечаем на все эти вопросы.

Выбор профессии

Александр появился на свет в казахстанском Экибастузе в семье столяра и воспитательницы. В детстве мальчик увлекался занятиями в художественной и театральной студии, однако не сразу осознал, что сможет зарабатывать на жизнь творчеством. Поэтому юноша сперва отучился в ПТУ на слесаря-электрика по ремонту, монтажу и демонтажу горного оборудования. На последнем курсе парень даже устроился на угольный разрез «Восточный».

Образование Устюгов продолжил в Омске, где поступил в академию путей сообщения. После третьего семестра студент перевелся на заочное отделение, так как устроился осветителем в местный ТЮЗ. Все повернулось так, что из работников закулисья Александр перешел в актеры и даже попробовал себя в режиссуре, поставив спектакль «Эти свободные бабочки».

Разумеется, артист осознавал, что нуждается в профессиональном образовании, поэтому подал документы в Омский областной колледж культуры, ну а в конце 90-х перебрался в Москву. «Когда я в очередной раз приехал в Москву для поступления в «Щуку», то жил на чердаке в доме на Лобачевского, 96. Сейчас это уже плотно застроенный район Раменки, а тогда были только три высотки на весь район. Деньги зарабатывал на еду вместе с поступлением — одновременно», — признавался артист.

Звездные роли

Жертвы и лишения остались в прошлом, когда актер попал в труппу РАМТа и начал сниматься в кино. Дебют состоялся в эпизоде «Звезды», где артиста даже не указали в титрах. Затем Устюгов получил небольшие роли в «Марше Турецкого», «Кодексе чести» и «Операции «Цвет нации», ну а его звездный час пробил благодаря «Ментовским войнам», растянувшимся на 11 сезонов.

За 15 лет чего только с ним не делали! Убирали из милиции и возвращали, сажали в тюрьму и освобождали. Постепенно я стал играть непонятного фрика с седыми висками, который ходит и что-то там расследует. Но всякий раз, когда заканчивался очередной сезон, продюсеры говорили: «Давай, Саш, соглашайся на следующий! Мы начнем писать сценарий». Так и дотянули до одиннадцатого. На мой субъективный взгляд фильм начиная с четвертого сезона удерживался лишь на мастерстве сценаристов. Наша деятельность мало походила на творчество, скорее превратилась в фабрику», — признавался Устюгов.

В какой-то момент артист взмолился, чтобы его героя наконец убили. Сценаристы же оставили финал открытым: в квартиру Шилова выстрелили из гранатомета, и мнения зрителей о том, погиб ли он, разделились. «У меня состоялась встреча с режиссером и продюсером по поводу новых серий, которые планируют выпустить на интернет-платформе. Мое мнение — зрители, привыкшие видеть Шилова на канале НТВ, не станут голосовать рублем просто из-за любопытства. Наша беседа закончилась моей фразой «Хорошо, давайте попробуем». На этом переговоры прекратились», — пояснял актер.

При этом Устюгов отмечал, что не считает себя заложником одной роли, а просто признает: большинство зрителей запомнили его именно из-за образа Шилова. Последующие работы артист отбирал тщательно. «Естественно, чем дальше какой-либо проект находится от «Ментовских войн», тем он интереснее. Пытаюсь доказать, что я актер. Играю, а не являюсь Романом Георгиевичем Шиловым», — подчеркивал Александр.

Если в студенчестве Устюгова видели в комедиях, а с началом кинокарьеры он отлично вписывался в детективы, то в последнее время его частенько зовут в военные и исторические фильмы. Так, в картине «28 панфиловцев» актер играл красноармейца Москаленко, в «Викинге» — князя Ярополка, а в «Золотой Орде» — Ярослава.

Это было только начало, ведь в сериале «Годунов» артисту доверили роль Федора Романова, ну а в «Союзе спасения» — Алексея Орлова. С учетом, что про декабристов звезда знал крайне мало, пришлось купить целую коллекцию книг про тот период истории. Кроме того, Устюгов посещал петербургские музеи, чтобы изучить быт и костюмы XIX века.

В последние два года Александр может похвастаться большой востребованностью: в 2021-м он появился в 12 проектах, среди которых ярко выделялись «Вампиры средней полосы», «Вертинский» и «Алиби». В этом году артиста пригласили в «Бешенство», детектив «Художник» и в сериал про декабристов «Союз спасения. Время гнева».

«В нашем деле своя математика. Если у тебя главная роль в каком-то сериале, проект может быть вообще один, ведь снимаешься в нем год. А когда работаешь в двенадцати проектах, это уже совсем другая выработка и другое количество съемочных дней. Я с удовольствием соглашаюсь на махонькие роли, эпизоды. На главных исполнителях лежит огромная ответственность — они тянут лямку повествования. В маленьких ролях такого нет. Появляясь ненадолго, можешь оторваться на полную катушку. Твоя работа никак не испортит сюжет, но может его украсить», — рассуждал актер.

Не только актер

Мы уже упоминали, что Александр не зацикливался на одном виде деятельности, а развивал разные грани своего таланта. Так, Устюгов поставил несколько театральных пьес, снимал эпизоды сериалов «Служу Советскому Союзу!» и «Чума», записывал аудиокниги. В 2015-м он основал рок-группу Ekibastuz, а спустя четыре года ее композиция «Обнуляю» стала саундтреком к сериалу «Рикошет».

«Когда я называл группу «Экибастуз», я не думал, что все знают, что это такое. Что это город. И для меня это было нечто, связанное с моей юностью, нечто большее, нежели просто геолокация. В японском языке есть иероглиф, который означает впечатление, которое ты получил в детстве и юношестве, которое повлияло на становление твоей личности. И он определяется одним словом. В русском языке такого нет. Но мы вроде понимаем, что есть первая любовь, первая драка, наставления отца, все это с приставкой «первая». И это является твоим скелетом. Остовом того, из чего ты состоишь. Вот для меня Экибастуз и есть это слово «первый». Это и Виктор Цой, переписанный с кассеты, и первая кровь, первая гитара, первые порванные на ней струны. Как-то так», — пояснял артист.

Еще в 2014-м Александр переехал в Санкт-Петербург и решил не только жить здесь и работать, но и строить бизнес. Так, у актера открылся бар, а еще мастерская по изготовлению и восстановлению антикварной мебели. Кроме того, он изготавливал деревянных подарочных и коллекционных солдатиков, реализуя игрушки через соцсети. В общем, и столяр, и артист, и бизнесмен — неудивительно, что женщины были от Устюгова без ума.

Распавшиеся браки

В период учебы в «Щуке» Александр начал встречаться с сокурсницей Яниной Соколовской, а после нескольких лет отношений влюбленные поженились. Сперва супруги поселились в квартире родителей Янины на Кутузовском проспекте, но через пару месяцев артист решил испытать избранницу и перевез ее… в общежитие с одной душевой на 40 комнат.

«Поскольку Яна родилась в Москве в обеспеченной семье, где ее всячески оберегали от быта, она по определению мажорка — не знает, как выглядит сковородка и включается газ. Еще в детстве она объездила с гастролями полмира (Яна — участница танцевальной группы при Большом детском хоре имени Попова), а я, уроженец Экибастуза, даже на Черном море ни разу не был!» — пояснял свой поступок артист.

Соколовскую предубеждения мужа не смутили: она научилась прекрасно готовить и содержать в чистоте их маленькую комнату. Позднее влюбленные все же перебрались на Мосфильмовскую и сделали ремонт в квартире, доставшейся от родственников. Потом супруги и вовсе «вкинулись» в строительство общего семейного дома.

У актеров родилась дочка Женя, что только укрепило отношения. Вместе влюбленные играли в РАМТе, ну а в «Ментовских войнах» Янине досталась роль избранницы Шилова. Казалось, могла ли быть пара счастливее? Однако в 2015-м супруги развелись, и поговаривали, что в деле замешана измена.

В пользу теории свидетельствовало то, что вскоре после расставания с Яниной Александр женился на дочери гендиректора авиационного холдинга «Сухой» Игоря Озара. С Анной Озар актер был знаком давно, но отношения вышли на новый уровень, когда пара работала на съемках «Викинга». Разошелся ли он к моменту начала романа с Соколовской, знают лишь сами участники треугольника. В любом случае, второй брак артиста распался уже через три месяца после свадьбы. И это — после медового месяца во Франции!

Актер недолго оставался один после развода, так как встретил в питерском баре пиар-директора Марию Прохорову. Вскоре женщина превратилась не только в менеджера «Экибастуза» и совладелицу другого заведения совместно с Устюговым, но и в возлюбленную артиста. Они много путешествовали, а после поездки на «Нашествие» навлекли на себя слухи о тайной росписи: в рамках фестиваля гости могли сыграть шуточную свадьбу.

В 2020-м отношения Устюгова и Прохоровой закончились, и, на радость поклонницам, в интервью актер опять стал называть себя холостяком. Неизвестно, обрел ли артист новую любовь, зато мы точно знаем, что главной женщиной в своей жизни он пока что считает наследницу. «Дочь живет с матерью в Москве, а я живу в Петербурге. Но все свободное время, которого у меня катастрофически мало, я стараюсь проводить с ней!» — признавался звездный отец «СтарХиту».

# Шоу-бизнес Истории
По материалам: starhit

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