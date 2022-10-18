. Жил на чердаке, учился на слесаря, развелся через три месяца. Чего мы не знали об Александре Устюгове

Артист театра, режиссер, музыкант — Александр Устюгов не привык зацикливаться ни на одном виде деятельности, ни на конкретном жанре в кино. Однако зрители ждали от кумира постоянства, причем как в профессиональной, так и в личной жизни.

Целых 13 лет зрители наблюдали за убойным отделом уголовного розыска Санкт-Петербурга под руководством Романа Шилова. Александр Устюгов настолько слился для поклонников со своим героем, что любое отклонение от канонического образа они воспринимали крайне болезненно. Доходило до того, что, встретив актера в «Сапсане», пассажир охал и говорил: «Старик, ты так сдал!» А потом выяснялось, что накануне фанат посмотрел эпизод из первого сезона «Ментовских войн», снятого на заре нулевых.

Александру оставалось лишь удивляться, почему неоднозначного персонажа многие считали положительным: в сценарии Шилов прописан мажором, который отправился в милицию из мальчишеского задора, а через трупы перешагивал, чтобы доказать собственную правоту, а не посадить преступников. Артист сделал вывод, что с майором произошла та же история, что с Жегловым из «Место встречи изменить нельзя» — в книге братьев Вайнеров герой был необразованным и ограниченным оперативником, но обаяние Владимира Высоцкого сделало Глеба практически идолом.

Удалось ли Устюгову затмить персонажа, ставшего народным любимцем, другими образами? И если в сериале возлюбленные Шилова умирали или бросали его, то что происходило в сердечных делах актера? 17 октября артисту исполняется 46, и мы отвечаем на все эти вопросы.

Выбор профессии

Александр появился на свет в казахстанском Экибастузе в семье столяра и воспитательницы. В детстве мальчик увлекался занятиями в художественной и театральной студии, однако не сразу осознал, что сможет зарабатывать на жизнь творчеством. Поэтому юноша сперва отучился в ПТУ на слесаря-электрика по ремонту, монтажу и демонтажу горного оборудования. На последнем курсе парень даже устроился на угольный разрез «Восточный».

Образование Устюгов продолжил в Омске, где поступил в академию путей сообщения. После третьего семестра студент перевелся на заочное отделение, так как устроился осветителем в местный ТЮЗ. Все повернулось так, что из работников закулисья Александр перешел в актеры и даже попробовал себя в режиссуре, поставив спектакль «Эти свободные бабочки».

Разумеется, артист осознавал, что нуждается в профессиональном образовании, поэтому подал документы в Омский областной колледж культуры, ну а в конце 90-х перебрался в Москву. «Когда я в очередной раз приехал в Москву для поступления в «Щуку», то жил на чердаке в доме на Лобачевского, 96. Сейчас это уже плотно застроенный район Раменки, а тогда были только три высотки на весь район. Деньги зарабатывал на еду вместе с поступлением — одновременно», — признавался артист.

Звездные роли

Жертвы и лишения остались в прошлом, когда актер попал в труппу РАМТа и начал сниматься в кино. Дебют состоялся в эпизоде «Звезды», где артиста даже не указали в титрах. Затем Устюгов получил небольшие роли в «Марше Турецкого», «Кодексе чести» и «Операции «Цвет нации», ну а его звездный час пробил благодаря «Ментовским войнам», растянувшимся на 11 сезонов.

За 15 лет чего только с ним не делали! Убирали из милиции и возвращали, сажали в тюрьму и освобождали. Постепенно я стал играть непонятного фрика с седыми висками, который ходит и что-то там расследует. Но всякий раз, когда заканчивался очередной сезон, продюсеры говорили: «Давай, Саш, соглашайся на следующий! Мы начнем писать сценарий». Так и дотянули до одиннадцатого. На мой субъективный взгляд фильм начиная с четвертого сезона удерживался лишь на мастерстве сценаристов. Наша деятельность мало походила на творчество, скорее превратилась в фабрику», — признавался Устюгов.

В какой-то момент артист взмолился, чтобы его героя наконец убили. Сценаристы же оставили финал открытым: в квартиру Шилова выстрелили из гранатомета, и мнения зрителей о том, погиб ли он, разделились. «У меня состоялась встреча с режиссером и продюсером по поводу новых серий, которые планируют выпустить на интернет-платформе. Мое мнение — зрители, привыкшие видеть Шилова на канале НТВ, не станут голосовать рублем просто из-за любопытства. Наша беседа закончилась моей фразой «Хорошо, давайте попробуем». На этом переговоры прекратились», — пояснял актер.

При этом Устюгов отмечал, что не считает себя заложником одной роли, а просто признает: большинство зрителей запомнили его именно из-за образа Шилова. Последующие работы артист отбирал тщательно. «Естественно, чем дальше какой-либо проект находится от «Ментовских войн», тем он интереснее. Пытаюсь доказать, что я актер. Играю, а не являюсь Романом Георгиевичем Шиловым», — подчеркивал Александр.

Если в студенчестве Устюгова видели в комедиях, а с началом кинокарьеры он отлично вписывался в детективы, то в последнее время его частенько зовут в военные и исторические фильмы. Так, в картине «28 панфиловцев» актер играл красноармейца Москаленко, в «Викинге» — князя Ярополка, а в «Золотой Орде» — Ярослава.

Это было только начало, ведь в сериале «Годунов» артисту доверили роль Федора Романова, ну а в «Союзе спасения» — Алексея Орлова. С учетом, что про декабристов звезда знал крайне мало, пришлось купить целую коллекцию книг про тот период истории. Кроме того, Устюгов посещал петербургские музеи, чтобы изучить быт и костюмы XIX века.

В последние два года Александр может похвастаться большой востребованностью: в 2021-м он появился в 12 проектах, среди которых ярко выделялись «Вампиры средней полосы», «Вертинский» и «Алиби». В этом году артиста пригласили в «Бешенство», детектив «Художник» и в сериал про декабристов «Союз спасения. Время гнева».

«В нашем деле своя математика. Если у тебя главная роль в каком-то сериале, проект может быть вообще один, ведь снимаешься в нем год. А когда работаешь в двенадцати проектах, это уже совсем другая выработка и другое количество съемочных дней. Я с удовольствием соглашаюсь на махонькие роли, эпизоды. На главных исполнителях лежит огромная ответственность — они тянут лямку повествования. В маленьких ролях такого нет. Появляясь ненадолго, можешь оторваться на полную катушку. Твоя работа никак не испортит сюжет, но может его украсить», — рассуждал актер.

Не только актер

Мы уже упоминали, что Александр не зацикливался на одном виде деятельности, а развивал разные грани своего таланта. Так, Устюгов поставил несколько театральных пьес, снимал эпизоды сериалов «Служу Советскому Союзу!» и «Чума», записывал аудиокниги. В 2015-м он основал рок-группу Ekibastuz, а спустя четыре года ее композиция «Обнуляю» стала саундтреком к сериалу «Рикошет».

«Когда я называл группу «Экибастуз», я не думал, что все знают, что это такое. Что это город. И для меня это было нечто, связанное с моей юностью, нечто большее, нежели просто геолокация. В японском языке есть иероглиф, который означает впечатление, которое ты получил в детстве и юношестве, которое повлияло на становление твоей личности. И он определяется одним словом. В русском языке такого нет. Но мы вроде понимаем, что есть первая любовь, первая драка, наставления отца, все это с приставкой «первая». И это является твоим скелетом. Остовом того, из чего ты состоишь. Вот для меня Экибастуз и есть это слово «первый». Это и Виктор Цой, переписанный с кассеты, и первая кровь, первая гитара, первые порванные на ней струны. Как-то так», — пояснял артист.

Еще в 2014-м Александр переехал в Санкт-Петербург и решил не только жить здесь и работать, но и строить бизнес. Так, у актера открылся бар, а еще мастерская по изготовлению и восстановлению антикварной мебели. Кроме того, он изготавливал деревянных подарочных и коллекционных солдатиков, реализуя игрушки через соцсети. В общем, и столяр, и артист, и бизнесмен — неудивительно, что женщины были от Устюгова без ума.

Распавшиеся браки

В период учебы в «Щуке» Александр начал встречаться с сокурсницей Яниной Соколовской, а после нескольких лет отношений влюбленные поженились. Сперва супруги поселились в квартире родителей Янины на Кутузовском проспекте, но через пару месяцев артист решил испытать избранницу и перевез ее… в общежитие с одной душевой на 40 комнат.

«Поскольку Яна родилась в Москве в обеспеченной семье, где ее всячески оберегали от быта, она по определению мажорка — не знает, как выглядит сковородка и включается газ. Еще в детстве она объездила с гастролями полмира (Яна — участница танцевальной группы при Большом детском хоре имени Попова), а я, уроженец Экибастуза, даже на Черном море ни разу не был!» — пояснял свой поступок артист.

Соколовскую предубеждения мужа не смутили: она научилась прекрасно готовить и содержать в чистоте их маленькую комнату. Позднее влюбленные все же перебрались на Мосфильмовскую и сделали ремонт в квартире, доставшейся от родственников. Потом супруги и вовсе «вкинулись» в строительство общего семейного дома.

У актеров родилась дочка Женя, что только укрепило отношения. Вместе влюбленные играли в РАМТе, ну а в «Ментовских войнах» Янине досталась роль избранницы Шилова. Казалось, могла ли быть пара счастливее? Однако в 2015-м супруги развелись, и поговаривали, что в деле замешана измена.

В пользу теории свидетельствовало то, что вскоре после расставания с Яниной Александр женился на дочери гендиректора авиационного холдинга «Сухой» Игоря Озара. С Анной Озар актер был знаком давно, но отношения вышли на новый уровень, когда пара работала на съемках «Викинга». Разошелся ли он к моменту начала романа с Соколовской, знают лишь сами участники треугольника. В любом случае, второй брак артиста распался уже через три месяца после свадьбы. И это — после медового месяца во Франции!

Актер недолго оставался один после развода, так как встретил в питерском баре пиар-директора Марию Прохорову. Вскоре женщина превратилась не только в менеджера «Экибастуза» и совладелицу другого заведения совместно с Устюговым, но и в возлюбленную артиста. Они много путешествовали, а после поездки на «Нашествие» навлекли на себя слухи о тайной росписи: в рамках фестиваля гости могли сыграть шуточную свадьбу.

В 2020-м отношения Устюгова и Прохоровой закончились, и, на радость поклонницам, в интервью актер опять стал называть себя холостяком. Неизвестно, обрел ли артист новую любовь, зато мы точно знаем, что главной женщиной в своей жизни он пока что считает наследницу. «Дочь живет с матерью в Москве, а я живу в Петербурге. Но все свободное время, которого у меня катастрофически мало, я стараюсь проводить с ней!» — признавался звездный отец «СтарХиту».