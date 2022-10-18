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Журналисты предупредили о попытках Китая завербовать британских пилотов

Журналисты предупредили о попытках Китая завербовать британских пилотовThe Guardian: КНР пытается завербовать пилотов реактивных самолетов ВВС Великобритании

Пекин пытается завербовать бывших и действующих пилотов реактивных самолетов Королевских ВВС Великобритании, чтобы помочь в обучении своих пилотов. Вербовка якобы происходит в рамках программ обучения пилотов в Китае, сообщает The Guardian.

Официальные лица Соединенного Королевства выразили «озабоченность и неодобрение» в связи с сообщениями о вербовках, поскольку, по их словам, такие действия со стороны КНР представляют «угрозу интересам Великобритании и Запада». Британская разведка утверждает, что около 30 бывших британских пилотов уже воспользовались очень щедрыми предложениями китайских властей через третьих лиц, включая, в частности, летную академию, базирующуюся в Южной Африке.

Как указывают журналисты, на фоне таких сообщений британские власти опубликовали обращение с просьбой не раскрывать какую-либо конфиденциальную информацию китайским военным. При этом пока нет никаких доказательств того, что кто-либо из пилотов нарушил закон о государственной тайне, проводя обучение в Китае.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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