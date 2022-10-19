15 комиксов от Космоножки — художницы, которая рассказывает о житейских ситуациях с ноткой грустной иронии
В жизни случаются ситуации, над которыми не хочется смеяться, но можно грустно поиронизировать. Сегодня мы покажем вам рисунки художницы с ником Космоножка. Они рассказывают о чувствах, с которыми сталкивались многие из нас, но, возможно, стеснялись признаться. «Здесь комиксы и картинки и всякий провинциальный декаданс», — так пишет она в своём паблике.
Муравейник
Смотрели на сварку?
Космос внутри
Мы не одинаковые
Минутка мотивации
Место для отдыха
Снежноягодник
Уже скоро
Предлагаем вам начать готовиться к Новому году уже сейчас. Заглядывайте в этот пост и смотрите, какие штуки делают люди из мюзле от шампанского.
А кто из них ты?
Ноги
Море
Море действительно может пугать. У нас есть целая подборка фотографий подводных глубин, от которых может стать не по себе.
Любите жару?
Ночь в лесу
Как это работает?
Спокойной ночи
Признавайтесь, в каких ситуациях вы узнали себя?