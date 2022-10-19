. 15 комиксов от Космоножки — художницы, которая рассказывает о житейских ситуациях с ноткой грустной иронии
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15 комиксов от Космоножки — художницы, которая рассказывает о житейских ситуациях с ноткой грустной иронии

15 комиксов от Космоножки — художницы, которая рассказывает о житейских ситуациях с ноткой грустной иронии

В жизни случаются ситуации, над которыми не хочется смеяться, но можно грустно поиронизировать. Сегодня мы покажем вам рисунки художницы с ником Космоножка. Они рассказывают о чувствах, с которыми сталкивались многие из нас, но, возможно, стеснялись признаться. «Здесь комиксы и картинки и всякий провинциальный декаданс», — так пишет она в своём паблике.

Муравейник

Смотрели на сварку?

Космос внутри

Мы не одинаковые

Минутка мотивации

Место для отдыха

Снежноягодник




Уже скоро




Предлагаем вам начать готовиться к Новому году уже сейчас. Заглядывайте в этот пост и смотрите, какие штуки делают люди из мюзле от шампанского.

А кто из них ты?

Ноги

Море

Море действительно может пугать. У нас есть целая подборка фотографий подводных глубин, от которых может стать не по себе.

Любите жару?

Ночь в лесу




Как это работает?




Спокойной ночи




Признавайтесь, в каких ситуациях вы узнали себя?

# Интересное
По материалам: twizz

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