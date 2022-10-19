. 17 юмористических комиксов молодой мамы, которая знает, что семейная жизнь бодрит не хуже американских горок
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17 юмористических комиксов молодой мамы, которая знает, что семейная жизнь бодрит не хуже американских горок

17 юмористических комиксов молодой мамы, которая знает, что семейная жизнь бодрит не хуже американских горок

Даже если вам кажется, что один день похож на другой, это вовсе не значит, что так и есть. Ежедневная рутина может быть весьма обаятельной. В это тяжело поверить, но это правда. Стоит только присмотреться к мелочам, и вы увидите, что в каждом дне есть что-то особенное.

Подмечая эти нюансы, жена, мама и по совместительству художница Татьяна, рисующая под никнеймом scrawls_tati, создала целевую серию забавных комиксов, которые рассказывают о смешных сторонах повседневной и семейной жизни. Изображённые ею истории нашли большой отклик в сердцах людей. Вполне возможно, что и вы узнаете в этих забавных зарисовках себя.

О пикаперах

С бабушками дети действительно другие

Мечты и желания

Контрасты времён

Хочется уловить и показать каждую деталь

Смена караула

Главные персонажи комиксов Татьяны — она сама и члены её семьи. Девушка признаётся, что все её работы основаны на реальных событиях, связанных с ней и её ближайшим окружением.

О детях, которые никогда не спят

Пельмешки наше всё

Так тоже бывает

Маленький монстр

Каждому своё

Старость подкралась слишком рано и незаметно

Татьяна рисует правдивые комиксы о семейной, повседневной жизни, быте супругов, декрете и взаимоотношениях с другими людьми. Подписчики ценят художницу за честность. Им приятно осознавать, что они не единственные, кто сталкивается с жизненными преградами, о которых не стесняется говорить Татьяна.

На то она и домашняя, чтобы не оставаться чистой

Здесь вы можете посмотреть комиксы художницы из Санкт-Петербурга, которая прославилась не только своим юмором, но и нестандартным цветом волос.

# Интересное
По материалам: twizz

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