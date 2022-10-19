. 17 юмористических комиксов молодой мамы, которая знает, что семейная жизнь бодрит не хуже американских горок

Даже если вам кажется, что один день похож на другой, это вовсе не значит, что так и есть. Ежедневная рутина может быть весьма обаятельной. В это тяжело поверить, но это правда. Стоит только присмотреться к мелочам, и вы увидите, что в каждом дне есть что-то особенное.

Подмечая эти нюансы, жена, мама и по совместительству художница Татьяна, рисующая под никнеймом scrawls_tati, создала целевую серию забавных комиксов, которые рассказывают о смешных сторонах повседневной и семейной жизни. Изображённые ею истории нашли большой отклик в сердцах людей. Вполне возможно, что и вы узнаете в этих забавных зарисовках себя.

О пикаперах

С бабушками дети действительно другие

Мечты и желания

Контрасты времён

Хочется уловить и показать каждую деталь

Смена караула

Главные персонажи комиксов Татьяны — она сама и члены её семьи. Девушка признаётся, что все её работы основаны на реальных событиях, связанных с ней и её ближайшим окружением.

О детях, которые никогда не спят

Пельмешки наше всё

Так тоже бывает

Маленький монстр

Каждому своё

Старость подкралась слишком рано и незаметно

Татьяна рисует правдивые комиксы о семейной, повседневной жизни, быте супругов, декрете и взаимоотношениях с другими людьми. Подписчики ценят художницу за честность. Им приятно осознавать, что они не единственные, кто сталкивается с жизненными преградами, о которых не стесняется говорить Татьяна.

На то она и домашняя, чтобы не оставаться чистой

Здесь вы можете посмотреть комиксы художницы из Санкт-Петербурга, которая прославилась не только своим юмором, но и нестандартным цветом волос.