. 17 случаев, когда люди пошли в лес по грибы, а вернулись с настоящими грибными сокровищами
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17 случаев, когда люди пошли в лес по грибы, а вернулись с настоящими грибными сокровищами

17 случаев, когда люди пошли в лес по грибы, а вернулись с настоящими грибными сокровищами

Хобби бывают разными. Но без сомнения увлечения, предполагающие прогулки на свежем воздухе, остаются вне конкуренции. Так считают и любители тихой охоты. Весна, лето, осень — не имеет значения! Эти люди не теряют времени и отправляются на поиск даров лесов и полей, а именно — грибов! Только посмотрите, каких красавчиков повезло собрать грибникам, ставшим героями подборки. Их находки настолько великолепны, что просто невозможно сдержать зависти.

Самая ценная находка нашей вчерашней прогулки — млечник голубой

Мой первый гриб!

Мы с женой нашли королевский подосиновик

Гигантский мухомор. Пусть он и несъедобный, зато очень красивый

Повезло найти огромный гриб под названием львиная голова

Гриб, похожий на косметический спонж, обнаружен в лесах Вирджинии

Это чудо называется печёночница обыкновенная. Гриб безопасен для человека и съедобен.

Вот это находка!

На днях я нашёл массивную ганодерму

Нашёл этих красавцев во время прогулки

Вид грибов-гигантов Macrocybe titans⁠⁠

Под таким грибом можно легко спрятаться от солнца и дождя.

Моя лучшая находка этим летом

Житель Китая нашёл съедобного гиганта

Житель китайской провинции Юньнань обнаружил гигантскую группу грибов, чей вес составил 50 килограммов. Исследователи из академии наук подтвердили, что находка является съедобной. Однако местные жители не пожелали срывать гриб с целью его дальнейшей готовки. Его даже огородили забором, чтобы защитить от посетителей, которые всё-таки были бы не против попробовать кусочек.

Впервые я смог собрать так много грибов

Трофейный дождевик на восемь килограммов

Здесь вы можете посмотреть, какие удивительные штуки обнаружили люди, отправившись в лес. В этот раз это были не грибы!

# Интересное
По материалам: twizz

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