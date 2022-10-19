. 18 победителей продуктовой лотереи, которые решили похвастаться своими съедобными выигрышами

Некоторым людям везёт больше остальных. Почему так происходит? Возможно, это обычное совпадение. Однако не исключено, что эти люди просто обладают определённым магнетизмом, который притягивает хорошие событие и приумножает их. Фотографии, представленные ниже, наглядно показывают, как этот приём работает в жизни. В этот раз счастливчикам просто захотелось чего-нибудь вкусненького. Вуаля, фортуна сделала своё дело!

Огромный манго

Любопытно, но около 30% от массы манго приходится на его крупную и массивную косточку.

Одна из наших куриц снесла действительно большое яйцо

Длинная вкусняшка

Виноград-мутант

Киви, купленный на фермерском рынке

Видимо, фермеры знают какие-то секреты выращивания. Иначе, как у них получилось добиться подобного результата?

Размерчик то что надо

Гигантское яблоко, которое попросту не помещается в рот

Огромный крекер, который забыли разрезать

Вместо четырёх лепешек в моём пакете оказалось целых пять

Такое тоже случается

Безумно большая и безумно вкусная мармеладка

Этот невероятно длинный чипс был найден в этой пачке

Этот джекфрут приблизился к размерам человека

Джекфрут — крупнейших фрукт из всех существующих. Средний вес плодов составляет 8-10 килограммов. В некоторых случаях они могут преодолевать отметку в 40 килограммов.

Гигантский банан (рука для сравнения)

Длинный авокадо

Длинные авокадо произрастают на Филиппинах. Найти этот сорт на прилавках супермаркетов практически невозможно. Приобрести диковинку можно на рынках города Давао.

Внушительные размеры

Тройная морковка

Здесь вы можете посмотреть на нереально маленькие овощи и фрукты, которые были выращены неопытными фермерами.