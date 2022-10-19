. 6 неочевидных причин, из-за которых вам постоянно не везет
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

6 неочевидных причин, из-за которых вам постоянно не везет

6 неочевидных причин, из-за которых вам постоянно не везет

Невезение многие списывают на плохой гороскоп, на порчу или сглаз, а также на неуверенность в себе. Это далеко не единственные причины отсутствия удачи в жизни. Пришло время узнать о самых необычных источниках проблем.


В самую первую очередь постарайтесь сделать энергетическую чистку вашего дома, ведь в большинстве случаев неудачи появляются у тех, кто не следит за чистотой и порядком в родных стенах. Если наведение порядка не помогло, попробуйте ознакомиться с другими возможными причинами постоянных проблем и неудач.

Несоответствие целей и возможностей

Проще говоря, порой мы пытаемся прыгнуть выше головы. Нам хочется больше денег, больше любви и больше всего, причем как можно быстрее. Люди, которые ставят перед собой слишком амбициозные цели, в большинстве случаев терпят фиаско. То же самое происходит и с теми, кто слишком сильно торопится. Само собой, о везении тут не будет идти никакой речи, потому что Вселенная не может сделать невозможное. Везет только тем людям, которые ставят перед собой посильные задачи и не смотрят на мир через розовые очки.

Отсутствие целей как таковых

В простонародье такое состояние называется «хочу чего-то, но не знаю чего». Когда человек четко понимает, куда и зачем он движется по жизни, это формирует правильные мысли в его голове. Вселенная считывает эти мысли и формирует из них окружающую реальность. Если же человек не имеет целей. То в его жизни преобладает хаос и дисгармония. Об удаче в таком случае говорить точно не приходится.


У многих людей нет цели, но они находятся в ее поисках. Такой вариант событий благоприятен, поскольку у человека есть определенная задача и желание. Удача пойдет за ним.

Недостаток мотивации

Это уже не энергетическая, а, скорее, психологическая причина невезения. Если человек не горит какой-то целью и не имеет страсти в жизни, удача гораздо чаще будет обходить его стороной. Мотивированные люди, полные огня в сердце, редко встречаются с черной полосой в жизни, поскольку трудности для них — это лишь пустяк.

Токсичное окружение

Завистники — это огромная проблема для любого человека. Старайтесь никогда никому не пускать пыль в глаза. Не стоит хвалиться и делиться эмоциями от побед с теми, в чьей доброте вы не уверены на сто процентов. В мире очень много завистливых людей, а у некоторых из них зависть переходит все возможные границы. Они могут начать делать вам гадости. Именно поэтому лучше не подталкивать их к подобному поведению, скрывая свои истинные достижения.

Также токсичное окружение — это все те люди, которые заставляют вас разувериться в самих себе. Они заставляют вас думать, что вы чего-то не умеете или у вас не хватит сил или вы не достойны лучшего. Это очень сильно бьет по настроению, мотивации и, как следствие, удаче.


Еще токсичные люди — это энергетические вампиры и манипуляторы. Это люди, которые пользуются вами, высасывая всю вашу энергетику. Они могут действовать как с открытой агрессией и напором, так и скрыто, что очень опасно, ведь многие попадаются на их крючок и не могут слезть с него годами.

Вы боитесь успеха

Страх успеха — это большая проблема для многих из нас. Многие люди просто боятся стать успешнее, потому что понимают, что им придется выйти из зоны комфорта, чтобы удержать этот успех при себе. Любой страх, даже такой скрытый и неочевидный, приводит к проблемам с удачей.

Мстительность

Также причиной неудач в жизни может быть стремление к мести. Судьба не любит протягивать руку помощи тем, кто не умеет забывать все плохое и фокусироваться на добрых мыслях. Мстительные люди часто остаются ни с чем, потому что месть полностью высасывает из них все силы.

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

Эксперт: Общечеловеческие тезисы Путина положительно откликаются в умах здравомыслящей части общества
Эксперт: Общечеловеческие тезисы Путина положительно откликаются в
Давид Манукян согласен работать и днём и ночью ради Дома-2
Давид Манукян согласен работать и днём и ночью ради Дома-2
Когда шанс один на миллион
Когда шанс один на миллион
6 неочевидных причин, из-за которых вам постоянно не везет
6 неочевидных причин, из-за которых вам постоянно не везет
На Запорожской АЭС восстановили электроснабжение
На Запорожской АЭС восстановили электроснабжение
Способы ухода за волосами, устаревшие методы и мифы о поддержании красоты локонов
Способы ухода за волосами, устаревшие методы и мифы о поддержании
В Белгороде рассказали о состоянии пострадавших при обстреле города ВСУ
В Белгороде рассказали о состоянии пострадавших при обстреле города
В какие дни недели нужно убирать и как правильно выметать из дома неудачи, безденежье и болезни
В какие дни недели нужно убирать и как правильно выметать из дома
Настасья Самбурская сразила поклонников идеальной фигурой
Настасья Самбурская сразила поклонников идеальной фигурой
Настя Ивлеева жестоко посмеялась над Агатой Муцениеце
Настя Ивлеева жестоко посмеялась над Агатой Муцениеце
Сергей Безруков рассказал, какой подарок и от кого получил на день рождения
Сергей Безруков рассказал, какой подарок и от кого получил на день
Юлия Меньшова подверглась нападкам Стаса Садальского
Юлия Меньшова подверглась нападкам Стаса Садальского

Топ на сегодня

Назвалась артистом №1, лила слезы на камеру. Почему Светлане Лободе не верят ни в России, ни на Украине
Назвалась артистом №1, лила слезы на камеру. Почему Светлане Лободе
В России оценили последствия продажи Аляски через 50 лет
В России оценили последствия продажи Аляски через 50 лет
Эксперт пояснила, почему страны СНГ вынуждены противодействовать вмешательству в свои выборы
Эксперт пояснила, почему страны СНГ вынуждены противодействовать
Раки погрузятся в домашние дела, а Козероги займутся чужими проблемами: гороскоп от Павла Глобы на неделю с 17 по 23 октября 2022 года
Раки погрузятся в домашние дела, а Козероги займутся чужими
Какой праздник 18 октября 2022 года: Международный день галстука и День работников кредитных союзов отмечают в России
Какой праздник 18 октября 2022 года: Международный день галстука и

Еще по теме

Почему не выходит достичь своих целей: главные причины по Знакам Зодиака
6 причин постоянных неудач в любви и способы их исправления
Почему мы завидуем и как нам бороться с этим чувством
Что делать, если в жизни все идет наперекосяк: три метода борьбы с черной полосой