. 6 неочевидных причин, из-за которых вам постоянно не везет

Вадим Карасев

Невезение многие списывают на плохой гороскоп, на порчу или сглаз, а также на неуверенность в себе. Это далеко не единственные причины отсутствия удачи в жизни. Пришло время узнать о самых необычных источниках проблем.

В самую первую очередь постарайтесь сделать энергетическую чистку вашего дома, ведь в большинстве случаев неудачи появляются у тех, кто не следит за чистотой и порядком в родных стенах. Если наведение порядка не помогло, попробуйте ознакомиться с другими возможными причинами постоянных проблем и неудач.

Несоответствие целей и возможностей

Проще говоря, порой мы пытаемся прыгнуть выше головы. Нам хочется больше денег, больше любви и больше всего, причем как можно быстрее. Люди, которые ставят перед собой слишком амбициозные цели, в большинстве случаев терпят фиаско. То же самое происходит и с теми, кто слишком сильно торопится. Само собой, о везении тут не будет идти никакой речи, потому что Вселенная не может сделать невозможное. Везет только тем людям, которые ставят перед собой посильные задачи и не смотрят на мир через розовые очки.

Отсутствие целей как таковых

В простонародье такое состояние называется «хочу чего-то, но не знаю чего». Когда человек четко понимает, куда и зачем он движется по жизни, это формирует правильные мысли в его голове. Вселенная считывает эти мысли и формирует из них окружающую реальность. Если же человек не имеет целей. То в его жизни преобладает хаос и дисгармония. Об удаче в таком случае говорить точно не приходится.

У многих людей нет цели, но они находятся в ее поисках. Такой вариант событий благоприятен, поскольку у человека есть определенная задача и желание. Удача пойдет за ним.

Недостаток мотивации

Это уже не энергетическая, а, скорее, психологическая причина невезения. Если человек не горит какой-то целью и не имеет страсти в жизни, удача гораздо чаще будет обходить его стороной. Мотивированные люди, полные огня в сердце, редко встречаются с черной полосой в жизни, поскольку трудности для них — это лишь пустяк.

Токсичное окружение

Завистники — это огромная проблема для любого человека. Старайтесь никогда никому не пускать пыль в глаза. Не стоит хвалиться и делиться эмоциями от побед с теми, в чьей доброте вы не уверены на сто процентов. В мире очень много завистливых людей, а у некоторых из них зависть переходит все возможные границы. Они могут начать делать вам гадости. Именно поэтому лучше не подталкивать их к подобному поведению, скрывая свои истинные достижения.

Также токсичное окружение — это все те люди, которые заставляют вас разувериться в самих себе. Они заставляют вас думать, что вы чего-то не умеете или у вас не хватит сил или вы не достойны лучшего. Это очень сильно бьет по настроению, мотивации и, как следствие, удаче.

Еще токсичные люди — это энергетические вампиры и манипуляторы. Это люди, которые пользуются вами, высасывая всю вашу энергетику. Они могут действовать как с открытой агрессией и напором, так и скрыто, что очень опасно, ведь многие попадаются на их крючок и не могут слезть с него годами.

Вы боитесь успеха

Страх успеха — это большая проблема для многих из нас. Многие люди просто боятся стать успешнее, потому что понимают, что им придется выйти из зоны комфорта, чтобы удержать этот успех при себе. Любой страх, даже такой скрытый и неочевидный, приводит к проблемам с удачей.

Мстительность

Также причиной неудач в жизни может быть стремление к мести. Судьба не любит протягивать руку помощи тем, кто не умеет забывать все плохое и фокусироваться на добрых мыслях. Мстительные люди часто остаются ни с чем, потому что месть полностью высасывает из них все силы.