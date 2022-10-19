. Алла Пугачева никому не нужна, заявила Миро
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Алла Пугачева никому не нужна, заявила Миро

Алла Пугачева никому не нужна, заявила Миро
Скандальный блогер высказалась о певице Алле Пугачевой. Блогер Лена Миро в «Живом Журнале» прокомментировала события, которые освещали все новостные издания. Речь идет о двух подряд светских выходах Аллы Пугачевой в Израиле. Примадонна посетила два концерта подряд в Тель-Авиве. Алла Борисовна побывала на выступлении певицы Земфиры, а затем отметилась на концерте легенды русского рока Бориса Гребенщикова.
Лена Миро дала понять, что Алле Пугачевой не сидится тихо и спокойно дома из-за страха быть забытой. Мол, звезда таким образом старается не выпасть из обоймы и поддерживает затухающий интерес публики к себе. «Если сидишь одна, то какая же примадонна? Рядом нужен еще хоть кто-то, чтобы на его фоне сказать: а я-то лучше! Поэтому я примадонна, а ты — нет. Вот Алла и старается. Не получилось в Москве влиться в тусовку? Вливается в Израиле. Не получится там — поедет еще куда-то. А если вообще не вольешься, если не примут, станет жутко обидно. Впрочем, так и будет — никому Алла оказывается не нужна», — высказалась Лена Миро.
# Шоу-бизнес Пугачева Алла
По материалам: z-aya

Последние новости

Нелюбовь к предкам: имена дочерей, которые во взрослом возрасте могут возненавидеть родителей
Нелюбовь к предкам: имена дочерей, которые во взрослом возрасте могут
Юрист назвала нарушения при подготовке дачи к зиме
Юрист назвала нарушения при подготовке дачи к зиме
Мойщик окон согласился на предложение Анастасии Волочковой
Мойщик окон согласился на предложение Анастасии Волочковой
Марина Девятова поделилась фото с крещения двухмесячного сына
Марина Девятова поделилась фото с крещения двухмесячного сына
Алла Пугачева никому не нужна, заявила Миро
Алла Пугачева никому не нужна, заявила Миро
США продадут еще 15 миллионов баррелей нефти из резерва
США продадут еще 15 миллионов баррелей нефти из резерва
В Турции назвали причину потери Вашингтоном союзников
В Турции назвали причину потери Вашингтоном союзников
Сын «Варвары-красы» Татьяны Клюевой отбирает у нее квартиру и выгоняет на улицу
Сын «Варвары-красы» Татьяны Клюевой отбирает у нее квартиру и
Эксперт: Общечеловеческие тезисы Путина положительно откликаются в умах здравомыслящей части общества
Эксперт: Общечеловеческие тезисы Путина положительно откликаются в
Давид Манукян согласен работать и днём и ночью ради Дома-2
Давид Манукян согласен работать и днём и ночью ради Дома-2
Когда шанс один на миллион
Когда шанс один на миллион
6 неочевидных причин, из-за которых вам постоянно не везет
6 неочевидных причин, из-за которых вам постоянно не везет

Топ на сегодня

Назвалась артистом №1, лила слезы на камеру. Почему Светлане Лободе не верят ни в России, ни на Украине
Назвалась артистом №1, лила слезы на камеру. Почему Светлане Лободе
Раки погрузятся в домашние дела, а Козероги займутся чужими проблемами: гороскоп от Павла Глобы на неделю с 17 по 23 октября 2022 года
Раки погрузятся в домашние дела, а Козероги займутся чужими
Какой праздник 18 октября 2022 года: Международный день галстука и День работников кредитных союзов отмечают в России
Какой праздник 18 октября 2022 года: Международный день галстука и
Ксения Алферова высказалась о роли Абдулова в своей жизни
Ксения Алферова высказалась о роли Абдулова в своей жизни
Названы сроки поражения Украины без помощи США и НАТО
Названы сроки поражения Украины без помощи США и НАТО

Еще по теме

Миро заявила, что Алла Пугачева так и не смогла влиться в светскую тусовку
Лена Миро прошлась по Алле Пугачевой
Миро посмеялась над побегом Аллы Пугачевой
Алла Пугачева своим заявлением показала, кто она есть на самом деле, считает Миро