. Анастасия Волочкова рассказала о славе и деньгах через постель

46-летняя балерина Анастасия Волочков призналась, что ее ненавидят с детства. Звезда балета рассказала о своем отношении к хейтерам. Балерина заверила, что сталкивалась с травлей много лет и имеет завидную закалку. Бывшая прима Большого театра иногда отвечает на упреки недоброжелателей. Анастасия призналась, что ее считают высокомерной и пафосной. Однако сама артистка полагает, что такое мнение ошибочное. Танцовщица может промолчать из гордости. Уже с детского возраста ей пришлось воспитывать в себе эту черту, которая пригодилась во взрослой жизни. «В детстве никому не сказала, что, находясь у бабушки, я не сама упала с дивана и ударилась веком глаза, а меня специально сбросили мои двоюродные брат с сестрой – просто из чувства зависти – уже тогда, в маленьком возрасте. Потом, тоже из зависти, были предательства в Академии русского балета им. Вагановой. Уже в начальных классах», — сказала Волочкова. Она не стала скрывать, что ей неприятны стереотипы о себе. Анастасия не хочет, чтобы мнение о ней складывалось исключительно за счет того, что о ней пишут и говорят. Вместе с тем, Волочкова равнодушна к хейтерам и ботам. Она также игнорирует советы о том, как ей жить. «Увидишь их физиономии на аватарках, и становится жутко. Я с состраданием отношусь к этим людям: мне просто искренне жаль этих злых, недолюбленных и ущербных людей», — пояснила балерина. Своей самой экстравагантной выходкой она называет фотосессию на Мальдивах. Тогда на теле Анастасии были выложены мелкие камушки и песок. Таким образом Волочкова ответила папарацци, которые хотели заснять ее в самый неудобный момент.«Это был мой вызов, да. Но я не считаю это дерзкой выходкой. Просто разместила фотографии с посылом – посмотрите уже и отстаньте. Да у меня своя грудь, у меня прекрасное тело и формы, вы хотите видеть меня во всей красе? Смотрите. Не надо меня из-за кустов выслеживать», — отметила Анастасия. Однако эти меры не помогли. Напротив, ей пытаются подражать, делать с ней карикатуры, сказала артистка. Волочкова уточнила, что не чувствует вкуса славы и никогда не страдала звездной болезнью. Она привела в пример современных селебрити. По мнению Анастасии, они часто получают внимание и протекцию через покровительство. «Посмотрите на примере новоиспечённых кошёлок из шоу-бизнеса: если ты любовница какого-то толстосума, имеешь от него $1 млн – и ты звезда: тебе и клипы снимут, и споют за тебя. Но эта популярность – пыль, это фальшь, потому что она так же быстро закончится, как и началась», — объяснила Волочкова. Своим самым счастливым днем она называет дебютный выход на сцену Мариинского театра. Тогда 17-летняя Анастасия сыграла в «Лебедином озере». Это была мечта балерины. Сейчас она думает о создании семьи, встрече любимого человека. «Он уже существует на земле, это самый прекрасный мужчина, но просто мы ещё пока не встретились», — добавила Волочкова в беседе с Prozvezd.