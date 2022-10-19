. Ани Лорак разгневала украинцев новым клипом
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Ани Лорак разгневала украинцев новым клипом

Ани Лорак разгневала украинцев новым клипом
Певица Ани Лорак готовится к презентации нового видео клипа. Артистка после нескольких месяцев молчания возвращается в мир шоу-бизнеса. 21 октября она представит клип на песню «Лабиринт», а пока звезда показала фрагмент. Который очень не понравился подписчикам. Несколько секунд из нового клипа «Лабиринт» Ани Лорак опубликовала за два дня до официальной премьеры. В ролике дива предстает в восточном наряде и вместе с танцорами ходит по песчаным декорациям, а также оказывается у воды. Появляется и загадочный мужчина, который смотрит на лабиринт. Этой нарезки хватило поклонникам Ани, чтобы оставить гневные комментарии и выразить свое недовольство. «Потерялась? Не можешь найти родину?»; «Чума болотная»; «На русском песня? Просто ужас»; «Как же она мне нравилась, но у денег нет Родины»; «Вся Украина ждет, когда эту мразь лишат гражданства и всех наград», — написали в соцсетях.
Экс-поклонники хейтят Лорак, которая после начала спецоперации длительное время молчала, а затем и вовсе удалила социальные сети. Кроме того, Ани, по слухам, осталась в России и не стала возвращаться в родную Украину или же переезжать в Европу. Отметим, что слухи о лишении ее всех украинских наград в СМИ появляются регулярно. Об этом высказался даже Андрей Данилко, который считает, что певица сделала свой выбор. Сама же Ани хранит молчание — чем она занималась все эти месяцы неизвестно. В начале октября Украина внесла знаменитость, наряду с Анной Седоковой, Региной Тодоренко и Таисией Повалий в списки угроз национальной безопасности страны. Вся эта история больно ударила и по работе Каролины (настоящее имя исполнительницы — прим. «З-ая.ру»). У нее должны были состояться концерты в Европе, но за несколько дней до этого шоу отменили в Германии — жалобы и плохие продажи билетов сделали свое дело.
# Шоу-бизнес Лорак Ани
По материалам: z-aya

Последние новости

Приметы и поверья на 20 октября 2022 года могут указать, где подстерегает опасность
Приметы и поверья на 20 октября 2022 года могут указать, где
США оценили публикацию о желании избежать встречи Байдена и Путина на G20
США оценили публикацию о желании избежать встречи Байдена и Путина на
Подробности зимнего обновления Halo Infinite с большим количеством ожидаемых функций и контента
Подробности зимнего обновления Halo Infinite с большим количеством
Эксперт: Кремль способен гибко реагировать на разные вызовы
Эксперт: Кремль способен гибко реагировать на разные вызовы
Даня Милохин рассказал о своей эмиграции
Даня Милохин рассказал о своей эмиграции
Ани Лорак разгневала украинцев новым клипом
Ани Лорак разгневала украинцев новым клипом
Юлия Савичева рассказала о ссоре с мужем и побеге от него
Юлия Савичева рассказала о ссоре с мужем и побеге от него
Изящная Дарья Повереннова запечатлелась в стильном бикини на пляже в Сочи
Изящная Дарья Повереннова запечатлелась в стильном бикини на пляже в
Анастасия Волочкова рассказала о славе и деньгах через постель
Анастасия Волочкова рассказала о славе и деньгах через постель
В приграничном российском городе восстановили электроснабжение
В приграничном российском городе восстановили электроснабжение
Мэттью Перри чуть не умер из-за передозировки и был в двухнедельной коме
Мэттью Перри чуть не умер из-за передозировки и был в двухнедельной
«Шарлотта»: рецепт торта из бисквитных рулетов без выпекания
«Шарлотта»: рецепт торта из бисквитных рулетов без выпекания

Топ на сегодня

Настасья Самбурская сразила поклонников идеальной фигурой
Настасья Самбурская сразила поклонников идеальной фигурой
Юлия Меньшова подверглась нападкам Стаса Садальского
Юлия Меньшова подверглась нападкам Стаса Садальского
Боррель отказался считать расизмом свое высказывание о «джунглях» вокруг Европы
Боррель отказался считать расизмом свое высказывание о «джунглях»
Сергей Безруков рассказал, какой подарок и от кого получил на день рождения
Сергей Безруков рассказал, какой подарок и от кого получил на день
Глава МАГАТЭ поразился знаниям Путина о Запорожской АЭС
Глава МАГАТЭ поразился знаниям Путина о Запорожской АЭС

Еще по теме

Ани Лорак и Эмин Агаларов на съёмках клипа искупались в одежде
Ани Лорак резко постарела (ФОТО)
Ани Лорак и Эмин Агаларов на съёмках клипа искупались в одежде
Поклонники заподозрили Анни Лорак в очередной пластике (ФОТО)