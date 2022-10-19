. Ани Лорак разгневала украинцев новым клипом

Певица Ани Лорак готовится к презентации нового видео клипа. Артистка после нескольких месяцев молчания возвращается в мир шоу-бизнеса. 21 октября она представит клип на песню «Лабиринт», а пока звезда показала фрагмент. Который очень не понравился подписчикам. Несколько секунд из нового клипа «Лабиринт» Ани Лорак опубликовала за два дня до официальной премьеры. В ролике дива предстает в восточном наряде и вместе с танцорами ходит по песчаным декорациям, а также оказывается у воды. Появляется и загадочный мужчина, который смотрит на лабиринт. Этой нарезки хватило поклонникам Ани, чтобы оставить гневные комментарии и выразить свое недовольство. «Потерялась? Не можешь найти родину?»; «Чума болотная»; «На русском песня? Просто ужас»; «Как же она мне нравилась, но у денег нет Родины»; «Вся Украина ждет, когда эту мразь лишат гражданства и всех наград», — написали в соцсетях.Экс-поклонники хейтят Лорак, которая после начала спецоперации длительное время молчала, а затем и вовсе удалила социальные сети. Кроме того, Ани, по слухам, осталась в России и не стала возвращаться в родную Украину или же переезжать в Европу. Отметим, что слухи о лишении ее всех украинских наград в СМИ появляются регулярно. Об этом высказался даже Андрей Данилко, который считает, что певица сделала свой выбор. Сама же Ани хранит молчание — чем она занималась все эти месяцы неизвестно. В начале октября Украина внесла знаменитость, наряду с Анной Седоковой, Региной Тодоренко и Таисией Повалий в списки угроз национальной безопасности страны. Вся эта история больно ударила и по работе Каролины (настоящее имя исполнительницы — прим. «З-ая.ру»). У нее должны были состояться концерты в Европе, но за несколько дней до этого шоу отменили в Германии — жалобы и плохие продажи билетов сделали свое дело.