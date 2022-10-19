. Анна Семенович призналась, что верит в гадание

Певица и ведущая Анна Семенович рассказала о своем увлечении. При этом певица считает, что люди должны сами отвечать за свои поступки. Артистка призналась, что в наш век высоких технологий не прочь сходить к гадалке. Она верит в нумерологию, астрологию и гадания на картах Таро.«В какой-то момент этим серьезно увлекалась, однако окончательное решение по определенному вопросу принимаю исключительно я. Любой хороший поступок способен изменить судьбу в положительную сторону», — рассказала поклонникам звезда во время стрима. Главным козырем в своей жизни Семенович считает умение оставаться на позитиве. А когда артистке тяжело, она устраивает медитацию и очень советует людям делать то же самое.