. Анна Семенович призналась, что верит в гадание
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Анна Семенович призналась, что верит в гадание

Анна Семенович призналась, что верит в гадание
Певица и ведущая Анна Семенович рассказала о своем увлечении. При этом певица считает, что люди должны сами отвечать за свои поступки. Артистка призналась, что в наш век высоких технологий не прочь сходить к гадалке. Она верит в нумерологию, астрологию и гадания на картах Таро.
«В какой-то момент этим серьезно увлекалась, однако окончательное решение по определенному вопросу принимаю исключительно я. Любой хороший поступок способен изменить судьбу в положительную сторону», — рассказала поклонникам звезда во время стрима. Главным козырем в своей жизни Семенович считает умение оставаться на позитиве. А когда артистке тяжело, она устраивает медитацию и очень советует людям делать то же самое.
# Шоу-бизнес Семенович Анна
По материалам: z-aya

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