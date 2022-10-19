. Астропрогноз от Василисы Володиной на 19 октября 2022 года: кому следует быть внимательными и осторожными

Как утверждает астролог Василиса Володина, 19 октября 2022 года — удачный период для выполнения спокойных, уравновешенных действий. Не стоит принимать спонтанные решения, усложнять себе жизнь и пытаться разобраться в сложных комбинациях. В этот день следует проявить терпение и упорство — только так можно достичь задуманного.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Что ожидает знаки зодиака огненной стихии 19 октября 2022 года

Овнам следует успокоиться и немного ослабить бразды правления. Нужно смириться с тем, что некоторые события изменить они не могут. А потому их надо просто принять и пережить.

Лев (23 июля — 22 августа)

Для Львов наступит благоприятное время для перемен. Согласно прогнозу Василисы Володиной, представители этого знака смогут найти верный путь к новой и обеспеченной жизни. Главное, это понять в каком направлении следует двигаться.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

На пути к успеху, Стрельцам могут встать мелкие бытовые проблемы (неучтенные пустяки). Не стоит слишком переживать по этому поводу и расстраиваться. Лучше набраться терпения, исправить свою оплошность и двигаться дальше.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Что ожидает знаки зодиака земной стихии 19 октября 2022 года

Тельцам следует вести себя немного спокойнее сегодня. Не стоит пытаться сделать все дела одновременно. Это приведет к тому, что все они будут сделаны некачественно. Лучше выбрать несколько приоритетных заданий и сконцентрироваться на их выполнении. Звезды рекомендуют Тельцам сделать меньше, но более добротно.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Девам следует быть осмотрительными и осторожными со своими партнерами. Поскольку велика вероятность того, что не все их слова правдивы и достоверны. Девы смогут разобраться со всеми сложностями, главное это наличие у них желания и времени для этого.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вполне благоприятный день ждет Козерогов. Звезды пророчат им успех во всех делах, в которых те примут участие. Вследствие этого, Козерогам 19 октября 2019 года нужно поучаствовать в максимально большом количестве мероприятий.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Что ожидает знаки зодиака воздушной стихии 19 октября 2022 года

Близнецам следует проявлять сдержанность и равнодушие в этот день. Поскольку, мимолетные соблазны могут отвлечь их от работы, что вызовет гнев у руководства. Не стоит ссориться с начальством, в данное время это совершенно ни к чему.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весам, как и Близнецам, 19 октября лучше проявлять благоразумие и сдержанность. Не стоит доказывать свою правоту начальству, потому что пока оно начальство — то всегда право (даже если на самом деле это не так). Лучше придержать свои мысли и высказывания при себе, чтобы не попасть в немилость руководства.

Водолей (20 января — 18 февраля)

В этот день Водолеи получат важные и весьма полезные сведения. Их нужно как следует обдумать и проанализировать. Впоследствии, данная информация может оказаться невероятно полезной.

Рак (22 июня — 22 июля)

Что ожидает знаки зодиака водной стихии 19 октября 2022 года

Ракам Василиса Володина рекомендует быть рассудительными. А еще, им нужно держать свои эмоции под контролем (особенно на работе). Не стоит «спускать всех собак» на сотрудников, потому как возможно уже завтра это негативно аукнется самим Ракам. Лучше держать язык за зубами, не позволять гневу вырваться наружу.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Скорпионам следует поразмыслить над своими действиями, сосредоточиться на какой-то новой стезе и развиваться в этом направлении. Это принесет положительные эмоции, изменить мировоззрение, а также добавит жизненных сил для новых свершений.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Вечером 19 октября 2019 года, Рыбы будут удивлять всех своим юмором и способностью веселиться. Главное не переборщить, чтобы не оказаться в неловком положении.