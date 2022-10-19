. Безос призвал «задраивать люки»
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Безос призвал «задраивать люки»

Безос призвал «задраивать люки»Основатель Amazon Джефф Безос предупредил о сложных временах в экономике США

Основатель Amazon и один из богатейших людей на планете Джефф Безос предупредил о наступлении сложных времен в американской экономике. Об этом сообщает CNBC.

По его мнению, пришла пора «задраивать люки». Со своей стороны основатель и глава Tesla Илон Маск считает, что рецессия в США будет мягкой, а пик инфляции уже пройден.

Как писала The Wall Street Journal, США в ближайшие 12 месяцев могут столкнуться с рецессией и ростом безработицы. Экономический спад в указанном периоде наступит в Соединенных Штатах с вероятностью в 63 процента, хотя с июля 2020 года этот показатель никогда не превышал 50 процентов.

Из-за серьезной рецессии в США американский рынок может упасть на 20-30 процентов, напророчил глава одного из крупнейших банков мира JPMorgan Chase Джейми Даймон. Также он сказал, что его «чутье» подсказывает ему, что базовая ставка ФРС, вероятно, должна будет подняться выше уровня, который предсказывают многие экономисты, поскольку инфляция сохраняется.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Матвиенко объяснила введение военного положения в четырех регионах России
Матвиенко объяснила введение военного положения в четырех регионах
CD Projekt RED объявила, что Cyberpunk 2077 снова «процветает»
CD Projekt RED объявила, что Cyberpunk 2077 снова «процветает»
«Как введение военного положения на присоединенных территориях отразится на ходе СВО?»
«Как введение военного положения на присоединенных территориях
Подборка гифок (25 гифок) - 19.10.2022
Подборка гифок (25 гифок) - 19.10.2022
Моргенштерн*: «Собчак – фигура, которая повлияла на то, что я не могу вернуться в страну. Она мразь»
Моргенштерн*: «Собчак – фигура, которая повлияла на то, что я не могу
Даня Милохин - деградант, заявила журналистка
Даня Милохин - деградант, заявила журналистка
Анна Семенович призналась, что верит в гадание
Анна Семенович призналась, что верит в гадание
Игорь Верник в полной тайне женился на молодой девушке
Игорь Верник в полной тайне женился на молодой девушке
Дом Веры Глаголевой дерзко обокрали
Дом Веры Глаголевой дерзко обокрали
Павел Прилучный выступил в суде по делу об избиении в ночном клубе
Павел Прилучный выступил в суде по делу об избиении в ночном клубе
Иран приравняет европейских чиновников к террористам в ответ на санкции
Иран приравняет европейских чиновников к террористам в ответ на
Безос призвал «задраивать люки»
Безос призвал «задраивать люки»

Топ на сегодня

Настасья Самбурская сразила поклонников идеальной фигурой
Настасья Самбурская сразила поклонников идеальной фигурой
Юлия Меньшова подверглась нападкам Стаса Садальского
Юлия Меньшова подверглась нападкам Стаса Садальского
Стало известно о желании Cisco вернуться в Россию
Стало известно о желании Cisco вернуться в Россию
Боррель отказался считать расизмом свое высказывание о «джунглях» вокруг Европы
Боррель отказался считать расизмом свое высказывание о «джунглях»
Глава МАГАТЭ поразился знаниям Путина о Запорожской АЭС
Глава МАГАТЭ поразился знаниям Путина о Запорожской АЭС

Еще по теме

Джефф Безос за 5 дней заработал столько, сколько простые американцы в течение 5 жизней
Forbes назвал богатейших людей планеты
Основатель Amazon назвал колонизацию Луны шансом на выживание
Кто выглядит успешнее – Илон Маск или Джефф Безос?