. Брюнетка с кукольным лицом: с кем принц Гарри изменял Меган Маркл в начале их отношений?
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Брюнетка с кукольным лицом: с кем принц Гарри изменял Меган Маркл в начале их отношений?

Брюнетка с кукольным лицом: с кем принц Гарри изменял Меган Маркл в начале их отношений?

В прошлом младший сын принцессы Дианы слыл гулякой и взбалмошным парнем. Публика полагала, что бывшая актриса Меган Маркл сделала из него примерного семьянина, но, как выясняется теперь, это не совсем так.


Королевский эксперт Анджела Левин намерена в скором времени представить публике книгу под названием «Камилла: из изгоя в королевы». В ней будет рассказываться также о похождениях принца Гарри. По словам Анджелы, в момент начала отношений с Меган внук Елизаветы II назначал свидание модели Саре Энн Маклин.

Пара познакомилась в 2016 году на вечеринке. Принц раздобыл номер модели и названивал ей. Правда, этот роман, пор словам источника, продлился всего пару недель, так как Маклин быстро надоела своему воздыхателю. «Она другая — совсем не пьет, на своей волне», — говорил друг принца Гарри.

К слову, брюнетка с кукольным лицом родилась в 1989 году. Помимо моделинга, она всерьез увлекалась нутрициологией. Сейчас Сара одинока и работает диетологом. Маклин считает, что современные стандарты красоты губительно влияют на здоровье женщин.


Знала ли об этой интрижке Меган Маркл — история умалчивает. Ясно лишь то, что бывшая актриса сумела добиться сердца Гарри. А чем закончился этот роман широкой публике известно — влюбленные поженились, у них родились сын Арчи и дочь Лилибет Диана. А два года назад Меган и Гарри приняли решение сложить с себя королевские полномочия и перебрались из Великобритании в Калифорнию, где проживают до сих пор.

Принц был возмущен отношением родни к Меган и даже запугивал близких созданием скандальных мемуаров по этому поводу.

«В 2019 году я стала главным объектом для троллинга во всем мире. Даже когда я была в отпуске по уходу за малышом и практически не появлялась на публике, меня просто сносил шквал негатива, это практически невозможно пережить»? — откровенничала Маркл в одном из интервью.


# Шоу-бизнес Стиль
По материалам: starhit

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