. "Буквальная вселенная": забавный комикс про фразеологизмы и поговорки (16 фото)

Вадим Карасев

Предлагаем посмотреть новый комикс от художника Martadello, который уже неоднократно бывал у нас на сайте. В этот раз он нарисовал подборку иллюстраций, в которых персонажи максимально буквально воспринимают фразеологизмы и поговорки. Итак, давайте поглядим, как живется в "буквальной вселенной".Вы поняли...Поаккуратнее с шерстьюПоаккуратнее с самокруткамиПоаккуратнее со сладкимПоаккуратнее с шишкамиПоаккуратнее с деталямиПоаккуратнее с накипевшимПоаккуратнее с сердцемПоаккуратнее с тёркамиПоаккуратнее с критикойПоаккуратнее с переводами