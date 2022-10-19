"Буквальная вселенная": забавный комикс про фразеологизмы и поговорки (16 фото)
Сегодня, 16:45 Вадим Карасев
Предлагаем посмотреть новый комикс от художника Martadello, который уже неоднократно бывал у нас на сайте. В этот раз он нарисовал подборку иллюстраций, в которых персонажи максимально буквально воспринимают фразеологизмы и поговорки. Итак, давайте поглядим, как живется в "буквальной вселенной".
Вы поняли...
Поаккуратнее с шерстью
Поаккуратнее с самокрутками
Поаккуратнее со сладким
Поаккуратнее с шишками
Поаккуратнее с деталями
Поаккуратнее с накипевшим
Поаккуратнее с сердцем
Поаккуратнее с тёрками
Поаккуратнее с критикой
Поаккуратнее с переводами
Вы поняли...
Поаккуратнее с шерстью
Поаккуратнее с самокрутками
Поаккуратнее со сладким
Поаккуратнее с шишками
Поаккуратнее с деталями
Поаккуратнее с накипевшим
Поаккуратнее с сердцем
Поаккуратнее с тёрками
Поаккуратнее с критикой
Поаккуратнее с переводами
По материалам: триникси