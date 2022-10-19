. "Буквальная вселенная": забавный комикс про фразеологизмы и поговорки (16 фото)
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"Буквальная вселенная": забавный комикс про фразеологизмы и поговорки (16 фото)

"Буквальная вселенная": забавный комикс про фразеологизмы и поговоркиПредлагаем посмотреть новый комикс от художника Martadello, который уже неоднократно бывал у нас на сайте. В этот раз он нарисовал подборку иллюстраций, в которых персонажи максимально буквально воспринимают фразеологизмы и поговорки. Итак, давайте поглядим, как живется в "буквальной вселенной".

Вы поняли...


"Буквальная вселенная": забавный комикс про фразеологизмы и поговорки
Поаккуратнее с шерстью

"Буквальная вселенная": забавный комикс про фразеологизмы и поговорки
Поаккуратнее с самокрутками

"Буквальная вселенная": забавный комикс про фразеологизмы и поговорки
"Буквальная вселенная": забавный комикс про фразеологизмы и поговорки
Поаккуратнее со сладким

"Буквальная вселенная": забавный комикс про фразеологизмы и поговорки
Поаккуратнее с шишками

"Буквальная вселенная": забавный комикс про фразеологизмы и поговорки
"Буквальная вселенная": забавный комикс про фразеологизмы и поговорки
Поаккуратнее с деталями

"Буквальная вселенная": забавный комикс про фразеологизмы и поговорки
Поаккуратнее с накипевшим

"Буквальная вселенная": забавный комикс про фразеологизмы и поговорки
Поаккуратнее с сердцем

"Буквальная вселенная": забавный комикс про фразеологизмы и поговорки
"Буквальная вселенная": забавный комикс про фразеологизмы и поговорки
Поаккуратнее с тёрками

"Буквальная вселенная": забавный комикс про фразеологизмы и поговорки
"Буквальная вселенная": забавный комикс про фразеологизмы и поговорки
Поаккуратнее с критикой

"Буквальная вселенная": забавный комикс про фразеологизмы и поговорки
Поаккуратнее с переводами

"Буквальная вселенная": забавный комикс про фразеологизмы и поговорки
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По материалам: триникси

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