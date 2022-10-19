. Бывший футболист «Локомотива» погиб после падения с 17-го этажа в центре Москвы

Трагедия развернулась в центре Москвы. 26-летний Максим Артемов выпал с высотки, расположенной по улице Госпитальный Вал.

По словам очевидцев, Максим Артемов упал с 17-го этажа жилого дома. Тело молодого человека обнаружили на козырьке подъезда. Пока неизвестно, что стало причиной трагедии. Правоохранительные органы уже выясняют обстоятельства данного происшествия.

Максим Артемов скончался в возрасте 26 лет. Он был воспитанником московской академии «Спартак». Играл в составе команд «Олимпиец» и «Днепр». С 2014 по 2015 годы представлял любительский футбольный клуб (ЛФК) «Локомотив».

Общественность шокирована гибелью молодого спортсмена. Они выражают слова соболезнования семье покойного. «Царствие Небесное»; «26 лет… Боже!»; «Жалко парня», — пишут пользователи Сети.

Напомним, что летом скончался 29-летний экс-нападающий «Спартака» Александр Козлов. Футболист почувствовал себя плохо после тренировки. Причиной трагедии стал оторвавшийся тромб.