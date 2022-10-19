. CD Projekt RED объявила, что Cyberpunk 2077 снова «процветает»

Вадим Карасев





Компания CD Projekt RED выпустила в начале сентября обновление для Cyberpunk 2077 под номером 1.6. Этот апдейт снова улучшил игру технически, добавил в нее немного нового контента, и позволил игрокам с приставками Xbox Series S запускать Cyberpunk 2077 в 60 FPS. После обновления количество игроков в Cyberpunk 2077 заметно выросло, и оно не уменьшается до сих пор, о чем сообщила польская студия.

Сегодня команда CD Projekt RED опубликовала сообщение, в котором заявило, что количество игроков в Cyberpunk 2077 превышает 1 миллион человек уже на протяжении 4 недель:

1 млн активных игроков каждый день в течение четырех недель подряд — Найт-сити, несомненно, процветает! Ваша страсть и постоянная поддержка лишили нас дара речи!

Напомним, в сентябре создатели Cyberpunk 2077 объявили, что игра получит DLC Phantom Liberty, это будет единственное дополнение для игры. При этом, уже официально объявлено о разработке продолжения Cyberpunk 2077.