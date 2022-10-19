. Что такое конвектор?
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Что такое конвектор?

Конвектор является одним из самых удобных и популярных приборов для обогрева помещений. В зависимости от производительности и мощности можно подобрать устройство, которое подойдет для большой жилой комнаты или офиса.

Что такое конвектор?

Что такое конвектор

Хороший уровень обогрева обеспечивает современный панельный https://teplocel.ru/catalog/624/ радиатор, который подбирается с учетом нужного количества секций. Но если объем помещения большой, а стационарные отопительные элементы подобраны в недостаточном количестве, проблему решит конвектор.

Это особый вид обогревателя, который составляется из нагревательного элемента и корпуса. Во внутреннюю часть прибора попадает холодный воздух, который нагревается и выходит через решетки-жалюзи. Затем процесс повторяется, а снизу поднимается новая порция воздуха для последующего подогрева.

Система состоит из следующих компонентов:

  • прочный корпус;
  • удобная ручка управления;
  • боковая крышка;
  • простой выключатель клавишного типа;
  • электрический шнур достаточной длины;
  • устойчивая ножка для напольной установки на относительно ровной поверхности;
  • кронштейн настенного крепления.

В результате правильного выбора устройства обеспечивается тепло по всему объему помещения, в том числе у уровня пола. При этом корпус практически не нагревается, а кислород в воздухе не сжигается. В комнате формируется комфортный для человека микроклимат с комфортным уровнем влажности и температуры.

Достоинства электрического конвектора

В каталоге https://teplocel.ru/ можно подобрать надежное оборудование с разными вариантами установки – напольной или настенной. Обеспечивается устойчивость к нагрузкам и простое управление.

Выделяют преимущества конвекторов:

  • корпус не нагревается более 60 градусов;
  • компактные размеры и небольшой вес;
  • воздух не сушится даже при длительной работе;
  • не требуется выполнение сложных ремонтных и строительных работ, ведь для подключения достаточно поставить устройство рядом с розеткой до 2,5 кВт;
  • благодаря наличию термостата выполняется точная регулировка температуры;
  • программирование режима;
  • возможность включения в систему «умный дом».

Обратите внимание! Применение интеллектуальных систем управления обеспечивает экономию электроэнергии до 25%. Это позволяет отапливать помещения в зимний период на постоянной основе.

Конвекторы отличаются бесшумной работой и не сушат воздух. В современных системах обеспечивается возможность дистанционного управления, что удобно при нахождении вне дома и необходимости приехать в теплое помещение.


# Недвижимость

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