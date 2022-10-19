Что такое конвектор?
Конвектор является одним из самых удобных и популярных приборов для обогрева помещений. В зависимости от производительности и мощности можно подобрать устройство, которое подойдет для большой жилой комнаты или офиса.
Что такое конвектор
Хороший уровень обогрева обеспечивает современный панельный https://teplocel.ru/catalog/624/ радиатор, который подбирается с учетом нужного количества секций. Но если объем помещения большой, а стационарные отопительные элементы подобраны в недостаточном количестве, проблему решит конвектор.
Это особый вид обогревателя, который составляется из нагревательного элемента и корпуса. Во внутреннюю часть прибора попадает холодный воздух, который нагревается и выходит через решетки-жалюзи. Затем процесс повторяется, а снизу поднимается новая порция воздуха для последующего подогрева.
Система состоит из следующих компонентов:
- прочный корпус;
- удобная ручка управления;
- боковая крышка;
- простой выключатель клавишного типа;
- электрический шнур достаточной длины;
- устойчивая ножка для напольной установки на относительно ровной поверхности;
- кронштейн настенного крепления.
В результате правильного выбора устройства обеспечивается тепло по всему объему помещения, в том числе у уровня пола. При этом корпус практически не нагревается, а кислород в воздухе не сжигается. В комнате формируется комфортный для человека микроклимат с комфортным уровнем влажности и температуры.
Достоинства электрического конвектора
В каталоге https://teplocel.ru/ можно подобрать надежное оборудование с разными вариантами установки – напольной или настенной. Обеспечивается устойчивость к нагрузкам и простое управление.
Выделяют преимущества конвекторов:
- корпус не нагревается более 60 градусов;
- компактные размеры и небольшой вес;
- воздух не сушится даже при длительной работе;
- не требуется выполнение сложных ремонтных и строительных работ, ведь для подключения достаточно поставить устройство рядом с розеткой до 2,5 кВт;
- благодаря наличию термостата выполняется точная регулировка температуры;
- программирование режима;
- возможность включения в систему «умный дом».
Обратите внимание! Применение интеллектуальных систем управления обеспечивает экономию электроэнергии до 25%. Это позволяет отапливать помещения в зимний период на постоянной основе.
Конвекторы отличаются бесшумной работой и не сушат воздух. В современных системах обеспечивается возможность дистанционного управления, что удобно при нахождении вне дома и необходимости приехать в теплое помещение.