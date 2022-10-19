. Дана Борисова в шоке от поведения Алексея Панина

Актер Алексей Панин ужасает своим поведением. Телеведущую шокировало поведение актера. Алексей Панин больше известен не своим творчеством, а скандальными выходками. 45-летний актер, который перебрался из России в Испанию, частенько расхаживает обнаженным по нудистским пляжам. В последнее время, помимо этого, Панин начал жестко критиковать родную страну. Этим он окончательно вывел из себя многих знаменитостей, в числе которых оказалась Дана Борисова.«Панин внушает дочери, что Россия — отстой и говно. У него дебильные шуточки. Все это омерзительно. Пьянство, употребление наркотиков, мат-перемат, нудистские походы! Он постоянно трясет своими половыми органами», — высказалась ведущая в беседе с «Экспресс газетой». Напомним, в прошлом Борисова тоже не отличалась примерным поведением. У теледивы были серьезные проблемы с алкоголем и наркотиками. К счастью, она смогла взять себя в руки. Дана прошла курс реабилитации и последние несколько лет ведет здоровый образ жизни.