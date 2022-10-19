. Даня Милохин - деградант, заявила журналистка

Анна Шафран жестко прошлась по тиктокеру Дане Милохину. Недавно на Первом канала появился рекламный ролик очередного сезона «Ледниковый период», в котором блогер Даня Милохин якобы раздевает Евгению Медведеву. Кадры откровений буквально шокировали журналистку Анну Шафран. Шафран возмущена форматом видео и считает его недопустимым на федеральном канале.«Сначала подумала, может, ошиблась? Опешила! Телеканал существует в безвоздушном пространстве?! Вся страна переживает за ребят, мужей, братьев, а Первый канал запускает такое, в чем участвует деградант Даня Милохин. Понятно, что он не сам по себе возник для продвижения соответствующей идеологии. Она противоречит той политике, которую провозгласило наше государство. Это, очевидно, диверсия? Мне кажется, это ближе к этому. Людей надо уважать, а вот такая реклама — плевок в лицо обществу», — порассуждала 39-летняя журналистка в шоу «Эмпатия Манучи» на YouTube. К слову, рекламный ролик с Милохиным и вправду наделал много шума. Позже Евгения Медведева призналась, что в кадре была не она, а дублерша.