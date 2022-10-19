. Даня Милохин рассказал о своей эмиграции
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Даня Милохин рассказал о своей эмиграции

Даня Милохин рассказал о своей эмиграции
Тиктокер Даня Милохин собирается ехать в Америку. Блогер подчеркнул, что не собирается покидать родную страну. Недавно в Сети появились слухи о том, что Даня Милохин собирается эмигрировать в США. Поводом стала информация о том, что блогер решил воссоединиться с коллегами по Dream Team, которые сейчас находятся в Америке. В беседе с порталом «А теперь внимание!» Даня подтвердил, что действительно планирует отправиться за границу. «Я приеду к ним туда, мы поживем с ними какое-то время там, поснимаем, погуляем, покайфуем. Увидете нас снова вместе», — рассказал тиктокер.
При этом Милохин подчеркнул, что поездка будет временной. Он заверил, что любит родную страну и не собирается покидать ее насовсем. «Это моя Родина! Люди волнуются, когда я уезжаю. Ребята, я люблю Россию! Я здесь родился, это моя Родина. Я не смогу отсюда уехать навсегда», — поделился блогер. Напомним, за последние несколько месяцев за границу перебрались несколько российских артистов. Самым обсуждаемым стал отъезд в Израиль Аллы Пугачевой.  
# Шоу-бизнес Милохин Даня
По материалам: z-aya

Последние новости

Приметы и поверья на 20 октября 2022 года могут указать, где подстерегает опасность
Приметы и поверья на 20 октября 2022 года могут указать, где
США оценили публикацию о желании избежать встречи Байдена и Путина на G20
США оценили публикацию о желании избежать встречи Байдена и Путина на
Подробности зимнего обновления Halo Infinite с большим количеством ожидаемых функций и контента
Подробности зимнего обновления Halo Infinite с большим количеством
Эксперт: Кремль способен гибко реагировать на разные вызовы
Эксперт: Кремль способен гибко реагировать на разные вызовы
Даня Милохин рассказал о своей эмиграции
Даня Милохин рассказал о своей эмиграции
Ани Лорак разгневала украинцев новым клипом
Ани Лорак разгневала украинцев новым клипом
Юлия Савичева рассказала о ссоре с мужем и побеге от него
Юлия Савичева рассказала о ссоре с мужем и побеге от него
Изящная Дарья Повереннова запечатлелась в стильном бикини на пляже в Сочи
Изящная Дарья Повереннова запечатлелась в стильном бикини на пляже в
Анастасия Волочкова рассказала о славе и деньгах через постель
Анастасия Волочкова рассказала о славе и деньгах через постель
В приграничном российском городе восстановили электроснабжение
В приграничном российском городе восстановили электроснабжение
Мэттью Перри чуть не умер из-за передозировки и был в двухнедельной коме
Мэттью Перри чуть не умер из-за передозировки и был в двухнедельной
«Шарлотта»: рецепт торта из бисквитных рулетов без выпекания
«Шарлотта»: рецепт торта из бисквитных рулетов без выпекания

Топ на сегодня

Настасья Самбурская сразила поклонников идеальной фигурой
Настасья Самбурская сразила поклонников идеальной фигурой
Юлия Меньшова подверглась нападкам Стаса Садальского
Юлия Меньшова подверглась нападкам Стаса Садальского
Боррель отказался считать расизмом свое высказывание о «джунглях» вокруг Европы
Боррель отказался считать расизмом свое высказывание о «джунглях»
Сергей Безруков рассказал, какой подарок и от кого получил на день рождения
Сергей Безруков рассказал, какой подарок и от кого получил на день
Глава МАГАТЭ поразился знаниям Путина о Запорожской АЭС
Глава МАГАТЭ поразился знаниям Путина о Запорожской АЭС

Еще по теме

Даня Милохин хочет на родину, и покорить мир
Даня Милохин не смог прожить без ТикТока
Даня Милохин рассказал о тяжести работы в кино
Даню Милохина задержали на Украине