. Дарья Мельникова высказалась об эмиграции звезд
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Дарья Мельникова высказалась об эмиграции звезд

Дарья Мельникова высказалась об эмиграции звезд
Муж актрисы Дарьи Мельниковой сбежал за границу. Недавно Артур Смольянинов уехал за границу, откуда дал интервью одному из YouTube-каналов. Отвечая на вопросы, актер признался, что не согласен с политической повесткой в России, поэтому решил пожить за рубежом. Вчера на него составили административный протокол за дискредитацию армии РФ. Вернется ли звезда «9 роты» на родину в связи с новыми обстоятельствами пока неизвестно. Зато очевидно одно: в России остались его бывшая жена Дарья Мельникова и двое сыновей. В свежем интервью актриса рассказала, готова ли она отправиться за границу вслед за экс-супругом. «Не знаю… У меня есть дети, есть некоторые волнения. Все зависит от того, что будет происходить. Конечно, я как и многие, ощутила потребность в русской культуре, свою необходимость в этом месте, где мы есть. Понятно стало, что никто в эмиграции не найдет таких условий, такой работы. Мы видим разные примеры. Прижиться там всегда было сложно, несмотря на современное стирание границ. Большинство артистов остается и хотело бы продолжать работать здесь. Ты продолжаешь работать, пока это безопасно», — поделилась мыслями Дарья.
30-летняя звезда «Папиных дочек» высказалась и относительно Смольянинова. Она отметила, что поддерживает с ним дружескую связь. «У нас хорошие отношения. Мы друг друга поддерживаем, общаемся. Я очень рада, что у меня есть такой человек в жизни, отец моих детей», — говорила актриса. К слову, Дарья действительно нуждается в моральной поддержке. Она призналась, что тяжело переживает происходящее в мире и вынуждена принимать успокоительные препараты. «Моменты отчаяния захватили всех. Они захватывают и отпускают. Для себя я вывела формулу — жить в моментах, когда тебя отпускает. И справляться осознанно с периодами, когда тебе плохо. Таблеточки, спортик…» — говорила Мельникова каналу «POPCAKE».  
# Шоу-бизнес Мельникова Дарья
По материалам: z-aya

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