. Даша Жукова появилась вместе с мужем-миллиардером на светском мероприятии

Экс-супруга Романа Абрамовича, галеристка Даша Жукова вместе с мужем побывала на вечеринке Стеллы Маккартни, посвященной запуску ее линии веганской косметики. Бывшая светская львица Москвы, мировая галеристка, многодетная мама, счастливая жена и просто красавица Даша Жукова после развода с Романом Абрамовичем не была долго одна. Мужчиной ее жизни стал греческий миллиардер Ставрос Ниархос. Они поженились осенью 2019-го, а спустя два года у них родился сын Филипп. У Даши также двое детей от Абрамовича — сын Аарон и дочь Лея. На днях супруги вместе появились на вечеринке в Нью-Йорке. Такое светское исключение семейная пара сделала ради Стеллы Маккартни — мероприятие было посвящено запуску бьюти-линии Stella Skincare. Дизайнер представила веганскую косметику, которую производят из натуральных ингредиентов и не тестируют на животных.Поздравить Стеллу с запуском линии средств по уходу за кожей приехали Анна Винтур, бывшая жена миллиардера Руперта, модель Карен Элсон, музыкант Джон Батист, художник Рашид Джонсон и сама Мадонна. Совместные кадры с Дашей Жуковой выложила у себя в аккаунте сама Стелла Маккартни, дочь участника группы The Beatles сэра Пола Маккартни.Поклонники рады, что у Жуковой и Ниархоса все замечательно. А еще они обратили внимание, что супруги становятся все больше похожи друг на друга. Их история с самого начала была похожа на сказку. Познакомились Ставрос и Даша в Греции на одной светской тусовке. В то время Жукова еще официально состояла в отношениях с Абрамовичем. Грек был сражен наповал красотой и умом галеристки. После того особенного для них лета пару стали частенько замечать вместе, а уже через год Жукова получила от возлюбленного предложение руки и сердца — во время вечеринки по случаю своего дня рождения.