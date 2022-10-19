. Давид Манукян согласен работать и днём и ночью ради Дома-2
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Давид Манукян согласен работать и днём и ночью ради Дома-2

Давид Манукян согласен работать и днём и ночью ради Дома-2
Давид Манукян не смог достигнуть успеха в личной жизни, поэтому он принял решение сменить стратегию и полностью ушёл в работу. Давид Манукян обещал устроить собственную свадьбу уже этой осенью, однако сейчас он решил с головой окунуться в работу. В личной жизни у Давы не всё так гладко, однако телевизионная карьера начала набирать оборота и парень достиг определённого успеха после того, как стал ведущим на Дом-2 вместо Ольги Бузовой, которая ранее была его невестой.

В данный момент Манукян очень горд своей первой главной ролью в одном сериале, ведь он параллельно успевает побывать и на Поляне Дома-2 как ведущий.
Также Давид решил продемонстрировать свои танцевальные навыки в программе под названием «Ты Супер». В соцсетях он написал, что решил размяться и вспомнить прошлое. После этого его пригласили в еще в одно телешоу, но на другой канал. Оно называется «Наследники и самозванцы».

Учитывая настолько высокую загруженность, сможет ли Давид Манукян справиться с довольно строптивым и многочисленными новенькими на телепроекте Дом-2? А может ему помогут редакторы и старые топчики проекта, которых регулярно зовут, чтобы оживить эфиры?
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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