. Давид Манукян согласен работать и днём и ночью ради Дома-2

Вадим Карасев

Давид Манукян обещал устроить собственную свадьбу уже этой осенью, однако сейчас он решил с головой окунуться в работу. В личной жизни у Давы не всё так гладко, однако телевизионная карьера начала набирать оборота и парень достиг определённого успеха после того, как стал ведущим на Дом-2 вместо Ольги Бузовой, которая ранее была его невестой.В данный момент Манукян очень горд своей первой главной ролью в одном сериале, ведь он параллельно успевает побывать и на Поляне Дома-2 как ведущий.Также Давид решил продемонстрировать свои танцевальные навыки в программе под названием «Ты Супер». В соцсетях он написал, что решил размяться и вспомнить прошлое. После этого его пригласили в еще в одно телешоу, но на другой канал. Оно называется «Наследники и самозванцы».Учитывая настолько высокую загруженность, сможет ли Давид Манукян справиться с довольно строптивым и многочисленными новенькими на телепроекте Дом-2? А может ему помогут редакторы и старые топчики проекта, которых регулярно зовут, чтобы оживить эфиры?