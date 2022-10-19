. День 19 октября в истории

Всероссийский день лицеиста.

19 октября (по старому стилю) 1811 года, открылся Императорский Царскосельский лицей. Учебное заведение для дворянских детей, где готовили высших государственных чиновников, было создано по инициативе министра народного просвещения Алексея Разумовского и министра юстиции Михаила Сперанского.

За 106 лет — именно столько просуществовал лицей — он выпустил около 300 человек. Среди его воспитанников, поэты Александр Пушкин и Антон Дельвиг, дипломат Александр Горчаков, министр юстиции Российской империи Дмитрий Замятин, экономист Константин Веселовский.

66 лет назад (1956) была подписана Совместная советско-японская декларация о прекращении войны и восстановлении дипломатических отношений.



Состояние войны между СССР и Японией, которое продолжалось с августа 1945 года, прекращалось, а также восстанавливались дипломатические отношения, возобновлялись переговоры о заключении мирного договора и устанавливался режим наибольшего благоприятствования в торговле.

Декларация, подписанная председателем Совета министров СССР Николаем Булганиным и премьер-министром Японии Итиро Хатоямой, вступила в силу 12 декабря 1956 года после обмена ратификационными грамотами.

81 год назад (1941) в ходе Великой Отечественной войны Государственный комитет обороны принял постановление «О введении в Москве осадного положения».

К осени 1941 года линия фронта приблизилась к столице. 19 октября Государственный комитет обороны принял постановление «О введении в Москве осадного положения». В соответствии с ним, в столице и прилегающих к городу районах с 20 октября вводилось осадное положение. С 12 часов ночи до 5 часов утра действовать комендантский час, запрещавший любое передвижение по улицам. «Нарушителей порядка немедля привлекать к ответственности с передачей суду военного трибунала, а провокаторов, шпионов и прочих агентов врага, призывающих к нарушению порядка, расстреливать на месте», — говорилось в постановлении. Жители Москвы, готовясь к обороне города, копали окопы и траншеи, улицы перегораживали противотанковыми ежами и баррикадами. На предприятиях были созданы свыше 12 тысяч добровольных пожарных команд, в которых состояло порядка 200 тысяч москвичей.

В результате кровопролитных боев советские войска остановили наступление немецких захватчиков на Москву, и перешли в наступление. В январе 1942 года осадное положение в городе было отменено.

102 года назад (1920) был учрежден Уральский политехнический институт (ныне Уральский федеральный универ­ситет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина).

Декрет об учреждении в Екатеринбурге первого советского университета — Уральского государственного университета — подписал председатель Совета народных комиссаров Владимир Ленин. В январе 1921 года состоялось официальное открытие вуза. На одиннадцать факультетов университета были зачислены более 2,5 тысяч студентов.

За свою вековую историю вуз неоднократно реорганизовывался. В 1992 году он был преобразован в Уральский государственный технический университет, в апреле 2008 года вузу было присвоено имя первого Президента России. В апреле 2010 года на его базе был создан Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина (УрФУ).

Сегодня это крупнейший вуз Урала и один из крупнейших вузов России. В нём обучаются 35 тысяч студентов, из них порядка 4 тысяч — иностранных. Обучение осуществляется по 64 направлениям бакалавриата, 26 направлениям магистратуры, 126 специальностям аспирантуры и 42 специальностям докторантуры.

143 года назад (1879) был учрежден Пушкинский музей Императорского Алексан­дровского лицея (ныне Всероссийский музей Александра Пушкина).

Он был создан по инициативе профессоров и воспитанников лицея при участии друзей и почитателей таланта поэта, а также членов его семьи.

Сегодня Всероссийский музей Александра Пушкина — один из крупнейших литературно-мемориальных комплексов в Европе. Он включает в себя: мемориальные Музей-квартиру А.С. Пушкина, Музей-Лицей, Музей-дачу поэта, а также Музей-квартиру Н.А. Некрасова и Музей-усадьбу Г.Р. Державина.

В фондах Всероссийского музей А. С. Пушкина хранится уникальная коллекция мемориальных, изобразительных, историко-бытовых материалов, которые позволяют погрузиться в мир русской истории и культуры XVIII-XIX веков.

В 1997 году музей отнесен к особо ценным объектам культурного наследия народов России.

925 лет назад (1097) состоялся Любечский съезд русских князей.

Инициатором встречи был переяславский князь Владимир Мономах. В город Любеч (на Днепре) приехали 5 князей: Великий князь киевский Святополк Изяславич, черниговские князья Давыд и Олег Святославичи, волынский князь Давыд Игоревич и теребовльский князь Василько Ростиславич.

Перед ними стояла задача закрепить свои «отчины» и объединиться в борьбе против половцев. Князья, заключив мир, постановили не допускать междоусобных распрей. Решения, принятые в Любече, хоть не остановили полностью междоусобные столкновения, но сплотили русских князей против общего врага — половцев.

35 лет назад (1987) произошёл один из крупнейших биржевых крахов — «чёрный понедельник».

В этот день индекс Доу-Джонса рухнул с 2246 до 1738 пунктов, потеряв 22,6%. Информация о падении индекса быстро распространилось за пределы США, и обрушила биржи в Австралии, Канаде, Великобритании и Гонконге.

Существует две версии, которые объясняют причины «чёрного понедельника». Первая — компьютерный сбой, вызванный программным трейдингом, а вторая — разбалансированные действия управляющих биржи.

79 лет назад (1943) был открыт стрептомицин.

Открытие сделал американский микробиолог и биохимик Зельман Ваксман. Стрептомицин стал первым антибиотиком, который успешно боролся с туберкулезом и чумой.

За своё открытие Зельман Ваксман в 1952 году получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине.