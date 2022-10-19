. Депутаты Госдумы посетили Херсон и Новую Каховку

Группа депутатов Госдумы приехала города и населенные пункты Херсонской области, чтобы лично пообщаться с местными жителями, пишет ФАН.

Глава Комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова и депутат Михаил Шеремет прибыли в город Скадовск, где с педагогами и директорами школ обсудили вопросы интеграции системы образования и работу по российским стандартам.

В городе Новая Каховка зампред Комитета Госдумы по обороне Андрей Красов и первый зампред Комитета по развитию гражданского общества Артем Бичаев встретились с местными жителями. Они посетили паспортный стол и несколько объектов, разрушенных после обстрелов ВСУ. По словам Красова, у местных жителей «боевой настрой», люди «верят в силу русской армии». «Но мы прекрасно понимаем, что референдум, позволивший гражданам вернуться в Россию, сильно разозлил киевскую власть. Поэтому, если ВСУ будут бить, то не по военным целям, а по мирному населению. Поэтому важно минимизировать риски для гражданских», — сказал Красов.

Депутат Госдумы от Волгоградской области Андрей Гимбатов в поселке Чаплинке обсудил с местными властями возможные варианты выезда и детского отдыха. Сейчас в населенном пункте осталось около трети населения, многие планируют вернуться в родной поселок. «Мы разъяснили людям все детали по выезду, например, на отдых в Анапу, обсудили их насущные проблемы. Будем работать дальше», — рассказал Гимбатов.

Ранее «Парламентская газета» писала, что врио губернатор Херсонской области Владимир Сальдо объявил о начале организованного перемещения гражданского населения на левый берег Днепра из-за возможного удара ВСУ по плотине Каховской ГЭС. В этом случае, объяснил Сальдо, существует непосредственная опасность затопления территорий и сброса воды с каскада электростанций выше по течению Днепра.