. Дочь Веры Глаголевой заявила о краже в доме покойной актрисы
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Дочь Веры Глаголевой заявила о краже в доме покойной актрисы

Дочь Веры Глаголевой заявила о краже в доме покойной актрисыДомработница дочери Веры Глаголевой обокрала особняк покойной актрисы

Дочь народной артистки России Веры Глаголевой и ее первого мужа, режиссера Родиона Нахапетова, Анна обратилась в полицию, заявив о краже в доме покойной актрисы. Об этом сообщает «МК».

По информации издания, Нахапетова обратилась в правоохранительные органы, сообщив о том, что из особняка ее матери, расположенного в поселке Николина Гора, начали пропадать вещи. Полиция установила, что кражами занималась домработница Анны, устроившаяся к дочери актрисы несколько месяцев назад.

Сообщается, что уборщица совершала кражи несколько раз. Вещи, которые подозреваемая забирала из дома Глаголевой, она выставляла на продажу, указывая на сайтах объявлений свой личный номер телефона.

Домработница созналась в шести эпизодах воровства. Среди вещей, украденных уборщицей, были найдены сумка Gucci стоимостью 18 тысяч рублей, а также коллекционная шайба хоккеиста Александра Овечкина, мужа младшей дочери Глаголевой Анастасии Шубской.

Российская актриса Вера Глаголева скончалась в возрасте 61 года из-за онкологического заболевания в 2017 году.

Ранее стало известно, что мошенники украли два миллиона рублей у внука поэта Корнея Чуковского.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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