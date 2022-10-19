. Дом Веры Глаголевой дерзко обокрали
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Дом Веры Глаголевой дерзко обокрали

Дом Веры Глаголевой дерзко обокрали
В доме покойной актрисы Веры Глаголевой орудовала воровка. Загородный дом знаменитой актрисы и режиссера Веры Глаголевой, которая погибла от рака четыре года назад, ограбила домработница. Жертвой преступления стала дочь Глаголевой и ее первого мужа, режиссера Родиона Нахапетова. Как это могло произойти? Дело в том, что эта уборщица только несколько месяцев назад устроилась на подработку в дом балерины и актрисы Анны Нахапетовой в престижном поселке Николина Гора. Кражи она начала делать аккуратно и тихо, в несколько приемов. Хозяйка не сразу заметила, что из дома пропадают личные вещи и предметы гардероба. Она обратилась в полицию, и полицейские довольно быстро вычислили воровку. Спалилась она легко: Нахапетова увидела украденное в интернете, на одном из сайтов объявлений. Женщина продавала наворованное с личного аккаунта...
Как пишет «МК», всего она призналась в шести случаях воровства. Среди них — сумка именитого бренда стоимостью около 18 тысяч рублей и коллекционная хоккейная шайба звезды НХЛ Александра Овечкина (легендарный спортсмен — зять Веры Глаголевой, муж ее дочери Анастасии). Напомним, популярная актриса и режиссер Вера Глаголева ушла из жизни в 2017 году. Несколько лет она мучительно боролась с тяжелым заболеванием — раком желудка.  Смерть актрисы стала настоящей трагедией для ее детей. У Веры Глаголевой, помимо старших дочерей Анны и Марии от актера и режиссера Родиона Нахапетова, есть и младшая Анастасия, которая родилась в союзе с бизнесменом Кириллом Шубским. Она живет в США вместе с супругом Александром Овечкиным.
# Шоу-бизнес Глаголева Вера
По материалам: z-aya

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