. Доступ к электронному правительству откроет Минцифры
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Доступ к электронному правительству откроет Минцифры

Доступ к электронному правительству откроет Минцифры

Решение о присоединении информационной системы к инфраструктуре электронного правительства будет принимать Минцифры. Правительственное постановление об этом вступает в силу 19 октября.

Электронное правительство даёт возможность гражданам и госорганам взаимодействовать через Интернет. Например, получать госуслуги, оплачивать пошлины, штрафы и задолженности. Инфраструктура электронного правительства обеспечивает информационно-технологическое взаимодействие различных информсистем.


Если необходимость взаимодействия информсистемы той или иной организации с инфраструктурой электронного правительства предусмотрена законом, то решение о присоединении системы будет принимать Минцифры, говорится во вступающем в силу постановлении кабмина. В иных случаях решение о присоединении останется за президиумом Правительственной комиссии по цифровому развитию.

Минцифры утвердит форму заявки на присоединение, перечень документов и требования к ним.


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По материалам: pnp.ru

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