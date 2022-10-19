. Доступ к электронному правительству откроет Минцифры

Решение о присоединении информационной системы к инфраструктуре электронного правительства будет принимать Минцифры. Правительственное постановление об этом вступает в силу 19 октября.

Электронное правительство даёт возможность гражданам и госорганам взаимодействовать через Интернет. Например, получать госуслуги, оплачивать пошлины, штрафы и задолженности. Инфраструктура электронного правительства обеспечивает информационно-технологическое взаимодействие различных информсистем.





Если необходимость взаимодействия информсистемы той или иной организации с инфраструктурой электронного правительства предусмотрена законом, то решение о присоединении системы будет принимать Минцифры, говорится во вступающем в силу постановлении кабмина. В иных случаях решение о присоединении останется за президиумом Правительственной комиссии по цифровому развитию.

Минцифры утвердит форму заявки на присоединение, перечень документов и требования к ним.



