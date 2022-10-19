. Екатерина Волкова рассказала о своем увольнении

Актриса Екатерина Волкова заявила, что ей подсунули невыполнимый контракт. Артистка рассказала о том, почему она больше не служит в Театре-студии киноактера, где она проработала больше 10 лет. По словам актрисы, её уход был напрямую связан с приходом Никиты Михалкова на руководящую должность. Звезда сериала «Ворониных» вспоминает о том, что Никита Сергеевич еще в 2017 году пообещал труппе театра, что не будет проводить массовых увольнений. Однако вскоре Волковой дали на подписание новый контракт, который она не прочитала внимательно. Ещё через неделю ей предложили написать заявление об уходе по собственному желанию.Как оказалось, в новом договоре был пункт о том, что она должна постоянно находиться в театре, а это было невыполнимо, учитывая занятость Волковой в других проектах. «У нас никогда такого не было», — говорит она. Екатерина обратилась за помощью к адвокатам, но те признали, что она не сможет ничего доказать в этой ситуации. «Не он нас уволил, но это было сделано по его указанию», — заявила актриса. Волкова переживает, что без стабильного заработка остались многие её коллеги, которые не имели других предложений. «Абсолютно со всеми так поступили. Было очень обидно. Ладно, я ухожу, мне есть куда — у меня работа», — подытожила знаменитость в YouTube-шоу «Надо обсудить» с Лаурой Джугелией.