. Елизавета Боярская прошла через ад ради новой роли

Актриса Елизавета Боярская взяла себя в руки и терпела. Артистка в настоящее время находится в Ленинградской области, где принимает участие в съемках исторического сериала под рабочим названием «Великая. Золотой век». Актрисе досталась роль Екатерины Второй, но для того, чтобы достоверно воплотить на экране образ императрицы, ей пришлось преобразиться. Не секрет, что российская государыня была женщиной дородной, не чета стройной и хрупкой Боярской, однако грим и костюмеры сумели компенсировать эти различия. Специально для актрисы подготовили 14 шикарных нарядов – один изысканнее другого, а также всевозможные аксессуары и парики. Но носить все это великолепие очень сложно – одно платье с корсетом и множеством юбок весит около 15 килограммов, а еще пара-тройка часов уходит на то, чтобы надеть облачение.Костюмер, работавшая над всеми образами Боярской, рассказала, что Елизавета лично участвовала в создании нарядов, чтобы полнее прочувствовать ту эпоху и свою героиню. «У нас с Лизой совпадали взгляды на создание образа, поэтому подготовка прошла легко. Она перечитала тонну литературы, готовясь к роли, даже изучала, как выглядели барышни того времени», — поделилась Татьяна Смирнова. Алексей Морозов, партнер Боярской по сериалу — он играет фаворита Екатерины II Григория Потемкина – отметил, что его гримируют каждый день по полтора часа, а Елизавету готовят еще дольше. Да еще и погода на улице совершенно не подходящая для прогулок на открытом воздухе без теплых курток. «Это ж Питер… Чтобы здесь снимать, надо быть смелым. Да и где еще снимать, как не здесь? Вчера было еще прохладнее. А вот в июле и августе стояла страшная жарища, было еще хуже: ты в многослойном костюме, по тебе течет грим. Так и снимаем», — пожаловался актер в беседе с «КП».