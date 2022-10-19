. Еще один миллиардер из США следом за Маском предложил Киеву отказаться от претензий на Крым

Американский предприниматель и основатель хедж-фонда Pershing Square Capital Management Билл Экман заявил, что Украине не следует пытаться вернуть Крым и вступить в НАТО, если власти страны заинтересованы в урегулировании конфликта с Россией. Об этом миллиардер написал в своем микроблоге в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ).

По мнению бизнесмена, только такие шаги официального Киева могут позволить остановить боестолкновения. Кроме того, он выразил мнение, что Украина способна обеспечить свою безопасность без помощи Североатлантического альянса.

Экман отметил, что прекращение конфликта позволит избежать новых разрушений и смертей. «Крым был частью России до 1954 года и в основном населен этническими русскими, из-за чего, видимо, мир сделал так мало, когда Россия аннексировала его в 2014 году. Если мы вернемся к статус-кво на момент 24 февраля, Россия не будет поощрена за свою агрессию, а Украина сможет немедленно начать восстанавливаться при поддержке Запада», — написал он.

Предприниматель выразил уверенность в том, что иного выхода, кроме как отказа от интеграции Украины в НАТО и прекращения попыток вернуть Крым в состав государства, не существует, если перед политиками стоит задача не повышать и без того обострившиеся риски ядерной войны.

Ранее, как сообщала «Парламентская газета», с аналогичными предложениями выступил американский предприниматель Илон Маск. Он также заявил, что на территории новых субъектов России нужно провести референдумы под наблюдением со стороны ООН.

Маск также обратил внимание, что население востока Украины сильнее тяготеет к Москве, нежели к Киеву. Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков назвал эти слова констатацией реальности и пояснил, что причиной симпатии к России в этих регионах носят в том числе исторический характер.