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Европа потратила миллиарды евро на покупку газа у Азербайджана

Европа потратила миллиарды евро на покупку газа у АзербайджанаЕвросоюз потратил 2,8 миллиарда евро на покупку газа у Азербайджана во втором кварталеСюжетПоставки нефти и газа в Европу:

Расходы стран Евросоюза на закупку газа из Азербайджана, поставляемого по Трансадриатическому газопроводу (TAP), составили 2,8 миллиарда евро во втором квартале, пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные Еврокомиссии (ЕК).

В первом квартала ЕС потратил на эти цели 2,1 миллиарда евро (рост на 33,3 процента). Суммарно в первом полугодии Европа купила у Азербайджана газа на 4,9 миллиарда евро. Рост поставок во втором квартале — 57 процентов в годовом выражении.

Цена на азербайджанский газ для Италии и Греции в апреле-мае составила 98,19 евро за мегаватт-час, для Болгарии — 86,32 евро. Во втором квартале доля поставок газа в ЕС по TAP оказалась 2,9 процента от общего объема. В целом за этот период ЕС потратил около 75 миллиардов евро на импорт газа.

В 2022 году экспорт топлива из Азербайджана в Европу прогнозируется на уровне 11,5 миллиарда кубометров, к 2027 году, как ожидается, он увеличится до 20 миллиардов кубометров.

Азербайджан готов увеличить поставки газа в Европу в текущем году на 40 процентов, говорил в сентябре министр энергетики страны Парвиз Шахбазов. Европа в сжатые сроки сумела заместить две трети российского газа и продолжает снижать зависимость от Москвы значительно быстрее, чем планировалось ранее, сказала в октябре глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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