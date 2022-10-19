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Глава МАГАТЭ поразился знаниям Путина о Запорожской АЭС

Глава МАГАТЭ поразился знаниям Путина о Запорожской АЭСГлава МАГАТЭ Гросси отметил осведомленность президента РФ Путина положением дел на ЗАЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что его поразила осведомленность президента России Владимира Путина по вопросу Запорожской АЭС (ЗАЭС). Его слова приводит ТАСС.

Глава МАГАТЭ назвал российского лидера уверенным человеком. «Меня поразило его детальное знание АЭС, ее технических характеристик, и понимание того, что я предлагаю для обеспечения безопасности», — отметил он.

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По материалам: lenta.ru

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