. "Главное, чтобы оргазмы были": Ефременкова качает интимные мышцы перед возращением к любимому

Вадим Карасев

35-летняя Юлия Ефременкова недавно стала матерью двух близнецов. Мальчики родились немного раньше срока, и звезде "Дома-2" пришлось подольше остаться в клинике. Теперь артистка ухаживает за новорожденными, но и о себе не забывает.

"Я проснулась в отличном настроении, потому что мои дети вторую ночь подряд прекрасно спят. Я думаю, что все потому, что мы их стали пеленать", — поделилась Юлия радостью. Она пока плохо умеет пеленать, но быстро учится, потому что от этого зависит ее возможность нормально поспать.

Сама же звезда до сих пор восстанавливается после родов. Беременность двумя малышами и их появление на свет сильно ослабили ее интимные мышцы. Ефременковой пришлось записаться на специальные тренировки.

Неважно, как ты рожала! Плод все равно давит на матку, а у меня было двое пацанов: двойное давление. А я еще хочу быть здоровой. А самое главное, чтобы оргазмы были в моей жизни.

Возвращать в жизнь самое главное она сможет начать уже завтра. Врачи сообщили Юлии, что здоровью малышей больше ничего не угрожает, и разрешили вернуться к любимому — Мондезиру Свет-Амуру.

Ефременкова ответила хейтерам на обвинения о "брошенных детях"

Недавно Юлия попросила перевести мальчиков в другую палату, чтобы иметь возможность хоть немного отдохнуть, но в Сети на нее посыпались упреки. Некоторые хейтеры и вовсе начали травить тем, что это у нее генетическое, мол, ее саму бросила мать. Звезда рассказала, что на самом деле ее пришлось оставить, потому что сотрудники роддома простудили ей почки.

Родители Ефременковой работали на севере, но мама приехала рожать в родные края — в Туапсе. Женщина хотела забрать малышку на север, но холодный климат мог ей навредить. Так, будущая звезда на время осталась в южном российском регионе с бабушкой и дедушкой.