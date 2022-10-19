. «Хочет как у Бузовой, но не получается»: Костенко во всем копирует бывшую жену Тарасова
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«Хочет как у Бузовой, но не получается»: Костенко во всем копирует бывшую жену Тарасова

«Хочет как у Бузовой, но не получается»: Костенко во всем копирует бывшую жену Тарасова

Скромная девушка из Ростовской области Анастасия Костенко смогла пройти в финал конкурса «Мисс Россия 2014», женить на себе бывшего мужа Ольги Бузовой, футболиста Дмитрия Тарасова, но, похоже, на этом не успокоилась. Сегодня Анастасию то и дело обвиняют в копировании не только стиля, но жизни Бузовой.


Медленно, но уверенно 28-летняя Костенко, воспитывающая троих детей, идет по стопам бывшей соперницы — она мечтает стать телеведущей, получая соответствующее образование, демонстрирует вокальные данные и записывает песню. Кроме того, Анастасия активно копирует стиль звезды.

Настя приняла участие в семейной фотосессии, на которой была в черно-белом платье с пышной юбкой. В таком же наряде блистала и Ольга, правда, несколько месяцев назад.

«Хочет как у Бузовой, но не получается»; «Живет с бывшим Бузовой в доме, который когда-то строила Оля. Живет мечтами Ольги! Что ей еще надо?!»; «Зачем повторять за кем-то? Когда человек публичный, это все заметно!» — негодуют пользователи Сети.


Сама Анастасия предпочитает не реагировать на негатив в свой адрес. Более того, многодетная мама преследует благие цели. Она намерена поддержать женщин, столкнувшихся с тяжелыми испытаниями после появления на свет детей.

«Спасибо моему телу за то, что дало возможность прекрасно выносить трех детей и вернулось в ту форму, в которой я была до беременностей. Спасибо моему организму за то, что я пользовалась чудесным даром — естественным кормлением малышей. Третий раз подряд — это из ряда фантастики. Моим энергетическим ресурсам пришел конец, а значит, настала пора восстановлению организма. Я счастлива и благодарна себе за то, что сделала.

Хочу поддержать каждую женщину, которая сталкивается с рядом неизбежных проблем и находится в состоянии дисгармонии. Вы дали жизнь и самое главное — быть хорошей мамой. Пусть не совсем идеальной, как хотелось бы, пусть с чередой бессонных ночей и стабильной усталостью, но вы проделали огромный тернистый путь к этому и имеете право наслаждаться материнством в той мере, которую задаете только вы! Пусть те, кто ждет заветные две полоски — увидят их. Каждая из вас — большая умница! Я вас крепко обнимаю и горжусь вами. Если у вас есть вопросы, страхи или же сомнения, делитесь! Давайте друг друга поддерживать и дарить комплименты», — отмечала она недавно.



# Шоу-бизнес Стиль
По материалам: starhit

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