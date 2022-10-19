. Игорь Верник в полной тайне женился на молодой девушке
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Игорь Верник в полной тайне женился на молодой девушке

Игорь Верник в полной тайне женился на молодой девушке
Актер Игорь Верник связал себя узами брака продюсером младше него на шестнадцать лет. Сегодня стало известно, что артист и телеведущий распрощался со статусом холостяка и женился на кинопродюсере Наталье Шнейдеровой, которая моложе его на 16 лет. Влюбленные расписались в одном из столичных загсов, и пока неизвестно, как они будут отмечать это радостное событие. «Со свадьбой молодожены решили не спешить, ждут до лучших времен. Верник как никто другой знает толк в хороших церемониях. Интересно, кому же доверит вести торжество один из главных конферансье Рублевки, если не себе? Наверное, брату Вадиму», — сообщил источник Telegram-канала «Тушите свет».
Напомним, на счету 59-летнего Игоря Верника уже два брака. Первой супругой артиста была девушка по имени Маргарита, второй — журналист Мария Казакова. У пары есть общий сын Григорий, который пошел по стопам отца, связав жизнь с миром театра и кино. «Я увидел ее в магазине. При первой же встрече подумал, что хочу себе такую жену. Потом столкнулись еще раз, я пригласил ее с подругами в кафе. Маша дала мне свой номер телефона, мы встречались снова и снова, а дальше начали жить вместе», — откровенничал как-то Верник, рассказывая о Марии. У актера могли быть дети и от первой жены, но она решилась на прерывание беременности. «Так вышло, что Рита сделала несколько абортов. Я ее просил. Сейчас очень жалею, что у нас не родился ребенок», — рассказывал он в передаче« Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на канале «Россия 1».
# Шоу-бизнес Верник Игорь
По материалам: z-aya

Последние новости

Матвиенко объяснила введение военного положения в четырех регионах России
Матвиенко объяснила введение военного положения в четырех регионах
CD Projekt RED объявила, что Cyberpunk 2077 снова «процветает»
CD Projekt RED объявила, что Cyberpunk 2077 снова «процветает»
«Как введение военного положения на присоединенных территориях отразится на ходе СВО?»
«Как введение военного положения на присоединенных территориях
Подборка гифок (25 гифок) - 19.10.2022
Подборка гифок (25 гифок) - 19.10.2022
Моргенштерн*: «Собчак – фигура, которая повлияла на то, что я не могу вернуться в страну. Она мразь»
Моргенштерн*: «Собчак – фигура, которая повлияла на то, что я не могу
Даня Милохин - деградант, заявила журналистка
Даня Милохин - деградант, заявила журналистка
Анна Семенович призналась, что верит в гадание
Анна Семенович призналась, что верит в гадание
Игорь Верник в полной тайне женился на молодой девушке
Игорь Верник в полной тайне женился на молодой девушке
Дом Веры Глаголевой дерзко обокрали
Дом Веры Глаголевой дерзко обокрали
Павел Прилучный выступил в суде по делу об избиении в ночном клубе
Павел Прилучный выступил в суде по делу об избиении в ночном клубе
Иран приравняет европейских чиновников к террористам в ответ на санкции
Иран приравняет европейских чиновников к террористам в ответ на
Безос призвал «задраивать люки»
Безос призвал «задраивать люки»

Топ на сегодня

Настасья Самбурская сразила поклонников идеальной фигурой
Настасья Самбурская сразила поклонников идеальной фигурой
Юлия Меньшова подверглась нападкам Стаса Садальского
Юлия Меньшова подверглась нападкам Стаса Садальского
Стало известно о желании Cisco вернуться в Россию
Стало известно о желании Cisco вернуться в Россию
Боррель отказался считать расизмом свое высказывание о «джунглях» вокруг Европы
Боррель отказался считать расизмом свое высказывание о «джунглях»
Глава МАГАТЭ поразился знаниям Путина о Запорожской АЭС
Глава МАГАТЭ поразился знаниям Путина о Запорожской АЭС

Еще по теме

СМИ: Сергей Безруков тайно женился на Анне Матисон
Умер народный артист Эмиль Верник
Игорь Верник рассказал о состоянии тяжелобольного брата
Передвигается на каталке: телеведущий Вадим Верник госпитализирован