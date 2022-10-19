. Игорь Верник в полной тайне женился на молодой девушке

Актер Игорь Верник связал себя узами брака продюсером младше него на шестнадцать лет. Сегодня стало известно, что артист и телеведущий распрощался со статусом холостяка и женился на кинопродюсере Наталье Шнейдеровой, которая моложе его на 16 лет. Влюбленные расписались в одном из столичных загсов, и пока неизвестно, как они будут отмечать это радостное событие. «Со свадьбой молодожены решили не спешить, ждут до лучших времен. Верник как никто другой знает толк в хороших церемониях. Интересно, кому же доверит вести торжество один из главных конферансье Рублевки, если не себе? Наверное, брату Вадиму», — сообщил источник Telegram-канала «Тушите свет».Напомним, на счету 59-летнего Игоря Верника уже два брака. Первой супругой артиста была девушка по имени Маргарита, второй — журналист Мария Казакова. У пары есть общий сын Григорий, который пошел по стопам отца, связав жизнь с миром театра и кино. «Я увидел ее в магазине. При первой же встрече подумал, что хочу себе такую жену. Потом столкнулись еще раз, я пригласил ее с подругами в кафе. Маша дала мне свой номер телефона, мы встречались снова и снова, а дальше начали жить вместе», — откровенничал как-то Верник, рассказывая о Марии. У актера могли быть дети и от первой жены, но она решилась на прерывание беременности. «Так вышло, что Рита сделала несколько абортов. Я ее просил. Сейчас очень жалею, что у нас не родился ребенок», — рассказывал он в передаче« Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на канале «Россия 1».