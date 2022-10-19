. Игроки довольны новыми возможностями мобильного приложения Xbox

Вадим Карасев





Команду Xbox давно просят улучшить работу мобильного приложения Xbox во многих аспектах — от поиска до возвращения в него функций магазина. Кроме того, игроки хотят иметь возможность удобно записывать видео из игр на консолях и делиться ими с другими пользователями. Недавно функция DVR была улучшена на приставках, а теперь и мобильное приложение на Xbox получает новые возможности, чтобы удобнее делиться снятыми клипами.

Журналист Том Уоррен опубликовал в Twitter короткое видео, которое можно посмотреть ниже. В нем он демонстрирует работу новой версии приложения Xbox. Теперь игроки могут вырезать нужную часть отснятого клипа прямо в приложении Xbox на мобильных устройствах, чтобы поделиться ею с другими пользователями. Том Уоррен отмечает, что функция хорошо работает и дает возможность быстро поделиться нужным моментом отснятого видео.

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Как отмечает сам журналист и его читатели, которые получили доступ к новой функции, это явно указывает на планы Microsoft по значительному улучшению функции DVR и на приставках в самое ближайшее время. Ранее Microsoft говорила, что улучшение DVR — приоритетная задача на 2022 год.