. Иран приравняет европейских чиновников к террористам в ответ на санкции

Вадим Карасев

В ответ на санкции Евросоюза Иран собирается ввести ограничения против четырех европейских организаций и 15 должностных лиц ЕС. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МИД Ирана со ссылкой на министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана.



Глава ведомства заявил, что МИД вскоре предоставит подробности нового пакета санкций. Абдоллахиан отметил, что подсанкционные физические и юридические лица будут внесены в так называемый "чёрный список" и приравнены к террористам.

"Через несколько часов не менее четырех западных организаций и 15 должностных лиц, имевших отношение к наложению санкций и подстрекательствам к насилию и экстремизму во время последних событий, произошедших в Иране, будут добавлены в черный список, куда заносятся террористы и те, на кого Ираном наложены санкции. Детали, касающиеся этого вопроса, будут вскоре объявлены министерством иностранных дел", — сказал Абдоллахиан.

Евросоюз ввёл санкции в адрес Тегерана на фоне массовых протестов в республике в защиту прав женщин. Ограничения затронули затронули 11 физических и 4 юридических лица, в том числе иранскую полицию нравов. Кроме того, ЕС намерен ввести новые ограничения против иранских граждан и компании, производящей беспилотники Shahed.

В Иране после смерти 22-летней девушки, задержанной полицией нравов из-за хиджаба, уже месяц продолжаются массовые антиправительственные протесты. Впоследствии к ним присоединились и представители нефтяной отрасли - одной из ключевых в экономике страны. Бастовать начали рабочие крупных нефтеперерабатывающих заводов в Бушере, Дамаванде и Эселуйе.