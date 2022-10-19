. Изящная Дарья Повереннова запечатлелась в стильном бикини на пляже в Сочи

50-летняя актриса Дарья Повереннова отдохнула вместе с мужем на Черном море, откуда и поделилась пляжными кадрами. Последние полгода выдались для Дарьи Поверенновой очень насыщенными Актриса снялась в сериале «Счастье не за горами» и других картинах. Отпраздновала 50-летие в Санкт-Петербурге, а потом из блондинки превратилась в брюнетку. Сегодня звезда поделилась кадрами с отдыха в Сочи. Традиционно Дарья опубликовала пляжное фото, на котором предстала в стильном черном купальнике. Повереннова позировала на фоне моря, стоя на на деревянной дорожке.На другой фотографии артистка запечатлелась с мужем, бизнесменом Андреем Шароновым. Супруги смотрели на фотографа и улыбались. По словам Дарьи, отдых у моря был коротким, но запоминающимся. После него супруги отправились в горы.«А мне удалось искупаться в этом году в море! В Чёрном! Один день — но какой! Сначала море, потом горы! Ура!» — сообщила Повереннова. Поклонники актрисы осыпали ее комплиментами. «Тело шикарное», «Такая красивенькая и сексуальная. Прямо ой-ой-ой», «Шикарно выглядите! Просто модель», «Как вам хорошо брюнеткой, сразу же помолодели», «Дашенька, годы — это не про тебя. Очень изящная и привлекательная! Супер!», «Красивая пара», — высказались подписчики.