. Израиль отказался поставлять Украине оружие
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Израиль отказался поставлять Украине оружие

Израиль отказался поставлять Украине оружие

Глава израильского Минобороны Бени Ганц заявил, что его страна не станет продавать Украине вооружение, но продолжит гуманитарную поддержку, пишет Times of Israel.

"Мы не продадим оружие Украине".

Ганц также прокомментировал заявление министра по делам диаспоры Нахмана Шая, который требовал предоставить киевскому режиму оружие.


"Если Нахман Шай утверждает, что мы продавали или будем продавать вооружения Украине, то он ошибается", - объяснил министр, напомнив, что за экспорт вооружений Израиля отвечает министр обороны, то есть он сам.

Ранее в Министерстве иностранных дел Израиля опровергли слова министра по делам диаспоры Нахмана Шая о том, что страна должна присоединиться к государствам, оказывающим Украине военную поддержку. В ведомстве подчеркнули, что это личное мнение Шая, которое никак не отображает официальную позицию страны.

Кроме того, Израиль отклонил запрос Киева на проведение телефонного разговора между министрами обороны обеих стран Бени Ганцем и Алексеем Резниковым. Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук резко раскритиковал министра обороны государства.

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По материалам: uposters.ru

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