. Экономике Канады спрогнозировали трудные будни
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Экономике Канады спрогнозировали трудные будни

Экономике Канады спрогнозировали трудные будниГлава Минфина Фриланд: экономика Канады и США замедлится из-за ситуации на Украине СюжетСнижение ставки по кредитам:

Министр финансов Канады Христя Фриланд спрогнозировала «тяжелые будни» для Канады. По ее словам, экономика Канады, как и экономика США, замедлится из-за пандемии коронавируса и ситуации на Украине. Об этом она сказала во время посещения города Виндзор (провинция Онтарио). Ее выступление транслировал телеканал CBC.

«Наша экономика замедлится <...>, у некоторых людей вырастут ставки по ипотечным кредитам, бизнес больше не будет процветать <...>, и наш уровень безработицы больше не будет на рекордно низком уровне. Так будет в Канаде, так будет в США, так будет в больших и малых экономиках по всему миру», — заявила Фриланд.

Фриланд добавила, что в обозримом будущем власти страны «не смогут компенсировать каждому канадцу все траты, вызванные инфляцией».

Ранее глава минобороны Канады пообещала выделить Украине 50 миллионов долларов военной помощи. Финансирование пойдет на закупку зимнего обмундирования, камер для беспилотников, а также боеприпасов.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

США обвинили в разрушении мировой экономики
США обвинили в разрушении мировой экономики
Лунный день сегодня 20 октября 2022 года
Лунный день сегодня 20 октября 2022 года
Какой поворот судьбы ждет знаки зодиака по ведическому гороскопу на 2023 год
Какой поворот судьбы ждет знаки зодиака по ведическому гороскопу на
Экономике Канады спрогнозировали трудные будни
Экономике Канады спрогнозировали трудные будни
Потеряв младшего сына на фронте, мама бойца ММА Минеева расплакалась, когда узнала о его мобилизации
Потеряв младшего сына на фронте, мама бойца ММА Минеева расплакалась,
Лучшие шутки и мемы из Сети - 19.10.2022 (15 фото)
Лучшие шутки и мемы из Сети - 19.10.2022 (15 фото)
Приметы и поверья на 20 октября 2022 года могут указать, где подстерегает опасность
Приметы и поверья на 20 октября 2022 года могут указать, где
США оценили публикацию о желании избежать встречи Байдена и Путина на G20
США оценили публикацию о желании избежать встречи Байдена и Путина на
Подробности зимнего обновления Halo Infinite с большим количеством ожидаемых функций и контента
Подробности зимнего обновления Halo Infinite с большим количеством
Эксперт: Кремль способен гибко реагировать на разные вызовы
Эксперт: Кремль способен гибко реагировать на разные вызовы
Даня Милохин рассказал о своей эмиграции
Даня Милохин рассказал о своей эмиграции
Ани Лорак разгневала украинцев новым клипом
Ани Лорак разгневала украинцев новым клипом

Топ на сегодня

Боррель отказался считать расизмом свое высказывание о «джунглях» вокруг Европы
Боррель отказался считать расизмом свое высказывание о «джунглях»
Стало известно о желании Cisco вернуться в Россию
Стало известно о желании Cisco вернуться в Россию
Глава МАГАТЭ поразился знаниям Путина о Запорожской АЭС
Глава МАГАТЭ поразился знаниям Путина о Запорожской АЭС
Юрист назвала нарушения при подготовке дачи к зиме
Юрист назвала нарушения при подготовке дачи к зиме
В ЛНР заявили о намеренном решении Ющенко вывести военные части из Донбасса
В ЛНР заявили о намеренном решении Ющенко вывести военные части из

Еще по теме

Глава МИД Канады: украинцы умеют строить великую страну
МИД Канады: Аналог акта Магнитского дополнит инструментарий политики Оттавы
Глава МИД Канады осудила нападение на журналиста на Украине
Компании из Китая и Канады подписали 56 соглашений на сумму более $900 млн