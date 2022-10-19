. Эксперт: Кремль способен гибко реагировать на разные вызовы

Вадим Карасев

Политолог, член экспертного клуба "Дигория" Константин Бобров прокомментировал указы, озвученные президентом в условиях спецоперации, отметив, что Кремль способен к гибкой реакции на разные вызовы.

"Кремль показывает, что он способен гибко реагировать на вызовы разного характера и уровня. На заседании Совета безопасности Путин объявил о ряде указов, которые систематизируют деятельность органов государственной власти и силовых структур на территории России в условиях вызовов специальной военной операции. Важно, что указы являются логичным продолжением уже сложившейся и устоявшейся политики Кремля", - заявил эксперт.

Он подчеркнул, что на Украине и Западе "с трепетом и страхом" ожидали результатов заседания Совбеза РФ. Эксперт полагает, что в ближайшее время должна последовать соответствующая реакция западных СМИ и политиканов.

Бобров считает, что они будут интерпретировать для европейцев результаты заседания как ужесточение Россией ведения боевых действий, а для россиян как попытку перевести экономику и государственную машину на военные рельсы.

Вместе с тем для обычного россиянина очевидно, что введение военного положения и максимального уровня реагирования на угрозы в ЛДНР, Херсонщине и Запорожье лишь законодательно закрепляют и легализуют уже сложившуюся политику на Донбассе. Введение же среднего уровня реагирования в ряде приграничных регионов связано в первую очередь с необходимостью создать безопасные условия для российских граждан.

"Для России, как и всегда, на первом месте стоит жизнь и безопасность каждого россиянина. Для гибкого и оперативного реагирования региональных властей фактически расширяются полномочия глав регионов с режимами повышенной, средней и базовой готовности. Такая практика позволит губернаторам оперативно реализовать все необходимые меры для ответа на любые вызовы", - заявил Бобров.

Он выразил уверенность, что президент РФ руководит опытной и эффективной командой, которая уже зарекомендовала себя в разнообразных кризисных условиях, в том числе во время пандемии, а также призвал россиян еще больше сплотиться вокруг президента.

"Единение российского общества вокруг президента против угроз безопасности нашей страны должно встать на первое место среди важнейших вопросов общественного дискурса в современной России. Российская власть не только способна гибко реагировать на возникающие внешнеполитические вызовы, но и предпринимает все возможные усилия для обеспечения безопасности каждого гражданина России", - резюмировал эксперт.