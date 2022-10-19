. Эксперт: Общечеловеческие тезисы Путина положительно откликаются в умах здравомыслящей части общества

Вадим Карасев

Член экспертного клуба "Дигория" Георгий Забаринский считает, что тезисы президента РФ Владимира Путина основываются на общечеловеческих ценностях, именно поэтому находят отклик у здравомыслящей части общества и истеблишмента.

"Тезисы президента России по важной международной повестке обычно основываются на общечеловеческих представлениях о справедливости, о добре и зле, о необходимости использования всех инструментов дипломатии при разрешении конфликтных ситуаций. Естественно, когда подобные мысли просачиваются сквозь заслон каждодневной западной "правильной" пропаганды, они положительно откликаются в умах здравомыслящей части общества и истеблишмента", - считает эксперт.

Он подчеркнул, что это обусловлено сохранением умеренного традиционализма о крепкой семье, основанной на союзе мужчины и женщины, на важности сохранения своих культурных, религиозных или этнических особенностей. Эксперт уверен: эти ценности лежат в традиционной основе любого общества, которую западная пропаганда пытается уничтожить, заменив своим "новым миропорядком".

Политолог видит в этом серьезную проблему, потому что несправедливый миропорядок, когда меньшая часть населения планеты диктует, как жить большинству, не может не привести к критическим последствиям.

"Предвосхищая это, Россия предлагает миру более справедливое мироустройство, где все страны стремятся гармонично сосуществовать с помощью равноправного прямого диалога и уважения друг к другу. Конечно, лидеры однополярного мира будут подобным идеям всячески препятствовать – иначе они потеряют свою власть и ничем не обеспеченные финансовые ресурсы, а с ними и перспективы глобального доминирования", - заявил Забаринский.