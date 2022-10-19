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Электронная подпись не потребует ИНН

Электронная подпись не потребует ИНН

Для выдачи сертификата ключа проверки усиленной неквалифицированной электронной подписи (УНЭП) не потребуется наличие в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) сведений об ИНН получателя. Соответствующее постановление Правительства вступает в силу 19 октября.

Неквалифицированная подпись — это усиленная электронная подпись, которая подтверждает личность физического или юридического лица и позволяет обнаружить изменения в документе после его подписания. С помощью УНЭП можно организовать внутренний документооборот, работать с контрагентами и госструктурами.

Получить УНЭП можно на портале госуслуг или обратившись в МФЦ. При общении с органами власти онлайн, необходимые данные загружаются из ЕСИА. По новым правилам наличие в системе сведений об ИНН при выдаче сертификата ключа проверки УКЭП не требуется.


Кроме того, изменился перечень документов, доступных пользователю для подписания в мобильном приложении «Госключ». Теперь УКЭП можно подписывать документы от «Госуслуг» и документы от взаимодействующих с инфраструктурой электронного правительства информсистем.


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По материалам: pnp.ru

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