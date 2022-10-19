. Энергодар оказался полностью обесточен из-за обстрела ВСУ
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Энергодар оказался полностью обесточен из-за обстрела ВСУ

Энергодар оказался полностью обесточен из-за обстрела ВСУЭнергодар оказался полностью обесточен из-за ракетного удара ВСУ по подстанции «Луч»

Энергодар оказался полностью обесточен из-за ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по подстанции «Луч». Об этом сообщает ТАСС.

Сейчас в городе-спутнике Запорожской АЭС ведутся восстановительные работы.

Ранее стало известно, что ВСУ нанесли удар по администрации Энергодара из американской РСЗО HIMARS. Кроме того, аналогичными ракетами был нанесен удар по объектам гражданской инфраструктуры. Поврежден мост при въезде в город. Пострадавших в результате обстрела нет.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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