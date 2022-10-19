. Эрдоган договорился с Путиным о газовом хабе для Европы в стране НАТО

Вадим Карасев

Турецкий президент Эрдоган заявил, что договорился с Путиным по газовому хабу в стране

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что договорился со своим российским коллегой Владимиром Путиным о создании газового хаба в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Эрдогана, Европа теперь сможет получать российский газ через Турцию. 14 октября турецкий президент объявил о начале работы над новым газовым хабом после проведения ряда необходимых переговоров. По его словам, он будет построен в кратчайшие сроки в европейской части страны, в районе Фракия.

Путин предлагал Эрдогану создать на территории Турции, которая является членом НАТО, еще один газовый хаб. С его помощью утраченный объем транзита газа по «Северным потокам» можно будет переместить в регион Черного моря. Таким образом, европейские покупатели российского газа смогут получать топливо через «Турецкий поток».

14 октября представитель пресс-службы Еврокомиссии (ЕК) Тим Макфи прокомментировал идею России создать международный газовый хаб в Турции. Он заявил, что Европа стремится как можно быстрее снизить зависимость от российского газа, «и инфраструктура здесь ни при чем».